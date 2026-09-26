Luís Figos überraschende Wahl für den Ballon d’Or — Mbappé, Kane und das Superfinale

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Luís Figos überraschende Wahl für den Ballon d’Or — Mbappé, Kane und das Superfinale

Eine der schillerndsten Legenden des Weltfußballs, ehemaliger Star des FC Barcelona und von Real Madrid sowie früherer Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, Luís Figo, nahm an einer Blitzumfrage zur Wahl des Gewinners der prestigeträchtigsten individuellen Auszeichnung im Weltfußball teil: dem Ballon d’Or. In einem interessanten Auswahlverfahren, das wie ein „Play-off“ gestaltet war, bewertete Figo moderne und klassische Fußballstars gegeneinander.

In den ersten Runden stellte er Lionel Messi über Ousmane Dembélé, Harry Kane über Erling Haaland, Lamine Yamal über Rodri sowie Kylian Mbappéüber Khvicha Kvaratskhelia. Im Halbfinale besiegte Messi zwar Kane, doch in einem intensiven Duell entschied sich der portugiesische Star für Yamal anstelle von Mbappé. Als im entscheidenden Finale der achtfache Preisträger Lionel Messi und das junge Wunderkind des FC Barcelona, Lamine Yamal, aufeinandertrafen, überraschte Figo die Fußballwelt mit seiner Wahl: „Geben wir es Lamine, denn Messi hat diese Auszeichnung schon zu oft gewonnen“, setzte die Legende den Schlusspunkt.

„Yamals Triumph im Finale, Kanes Überlegenheit und der Messi-Faktor“: Die 5 Kernpunkte von Figos Auswahl

Die wichtigsten Fakten aus Luís Figos Antworten zum Ballon d’Or:

  • Der endgültige Sieger — Lamine Yamal: Der legendäre Fußballer sprach dem jungen Talent des FC Barcelona, Yamal, die Hauptauszeichnung zu;

  • Der Faktor der Messi-Sammlung: Dass im Finale Yamal statt Messi gewählt wurde, begründete er mit der schieren Anzahl an Trophäen, die Leo bereits besitzt;

  • Ein Talent, das Mbappé übertraf: Im schwierigsten Duell des Halbfinales entschied sich Figo für Yamal anstelle von Mbappé;

  • Kane ließ Haaland hinter sich: Zwischen den beiden großen Torjägern Europas wählte der portugiesische Routinier Harry Kane;

  • Rodri und Dembélé ausgeschieden: Der spanische defensive Mittelfeldspieler Rodri verlor gegen Yamal, der Franzose Dembélé gegen Messi.

Ballon d’Or-Turnierbaum: Die Tabelle der Auswahlphasen von Luís Figo

Klassifizierung der schrittweisen Auswahl zwischen den Stars in der Blitzumfrage:

Phasenfolge

Paarung der gegenübergestellten Fußballer

Von Figo gewählter Sieger

Figos Kommentar zur Wahl

Viertelfinale (1. Paarung)

Lionel Messi vs. Ousmane Dembélé

Lionel Messi

Unbestrittene Erfahrung und Genialität

Viertelfinale (2. Paarung)

Harry Kane vs. Erling Haaland

Harry Kane

Torgefährlichkeit und universelles Teamspiel

Viertelfinale (3. Paarung)

Rodri vs. Lamine Yamal

Lamine Yamal

Jugendliche Energie, Dribbling und eine glänzende Zukunft

Viertelfinale (4. Paarung)

Kylian Mbappé vs. Khvicha Kvaratskhelia

Kylian Mbappé

Torinstinkt und Schnelligkeitsvorteil

Halbfinale (1. Spiel)

Lionel Messi vs. Harry Kane

Lionel Messi

Historische Größe und individuelle Klasse

Halbfinale (2. Spiel)

Lamine Yamal vs. Kylian Mbappé

Lamine Yamal

„Beide sind würdig, aber die Wahl fällt auf Lamine“

SUPERFINALE

Lionel Messi vs. Lamine Yamal

LAMINE YAMAL (Absolute Wahl)

„Messi hat diese Trophäe zu oft, geben wir sie Yamal“

Fußballexpertise: Warum wählte Figo Yamal statt Messi?

Fazit internationaler Sportanalysten und Fußballkommentatoren:

  • „Bedarf an einer neuen Generation und symbolische Staffelübergabe“: Die Ära von Messi und Ronaldo wird allmählich Geschichte, und phänomenale junge Talente wie Lamine Yamal betreten die Fußballbühne; Figos Meinung spiegelt den starken Wunsch der modernen Fußballgemeinschaft wider, neue Helden zu sehen;

  • „Der Einfluss des Barcelona-Flügelspielers“: Yamal, der bereits mit 17-18 Jahren bei der Europameisterschaft und in kontinentalen Top-Spielen den Ton angab, beeindruckt mit seiner Kreativität nicht nur die Fans, sondern auch ehemalige Ballon d’Or-Gewinner wie Figo;

  • Wettbewerb mit Mbappé: Dass im Halbfinale Lamine gegenüber Kylian Mbappé bevorzugt wurde, ist ein deutliches Signal für den Anführer der französischen Nationalmannschaft und zeigt, dass Yamals mediale und sportliche Attraktivität derzeit höher eingeschätzt wird.

Wie fair finden Sie Luís Figos Vorschlag, den Ballon d’Or Lamine Yamal statt Lionel Messi zu geben? Ist Yamal derzeit wirklich stärker als Mbappé und andere Stars? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese spannende Analyse aus der Welt des Fußballs mit allen Fans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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