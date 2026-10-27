Ballon d'Or 2026: Die Stimmen aus Usbekistan wurden veröffentlicht – wer wurde gewählt?

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Ballon d'Or 2026: Die Stimmen aus Usbekistan wurden veröffentlicht – wer wurde gewählt?

Nach Abschluss der Verleihung der wichtigsten individuellen Auszeichnung im Weltfußball, „Ballon d'Or 2026“ wurden traditionsgemäß die persönlichen Stimmen der renommierten Vertreter aus verschiedenen Ländern bekannt gegeben. Die Top-10-Auswahl des bekannten Sportjournalisten Narzulla Saydullayev, der offiziell an dieser globalen Umfrage für Usbekistan teilnahm, wurde nun enthüllt.

Die Wahl des Experten aus Usbekistan zeigte eine hohe Übereinstimmung mit den endgültigen Gesamtergebnissen: Der englische Torjäger Harry Kane, den er auf den ersten Platz setzte, stieg tatsächlich auf das oberste Treppchen des Siegertreppchens.

Die Wahl aus Usbekistan: Die Zusammensetzung der Top 10

Der offizielle Stimmzettel von Narzulla Saydullayev gestaltete sich wie folgt:

  • 1. Platz – Harry Kane: Die höchste Punktzahl ging an den Torschützenkönig der Saison und rechtmäßigen Gewinner der Haupttrophäe;

  • 2. Platz – Lamine Yamal: Der Weltmeister und junge Wunderkind des FC Barcelona wurde vom usbekischen Journalisten auf den zweiten Platz gewählt;

  • 3. Platz – Kylian Mbappé: Der Anführer von Real Madrid und der französischen Nationalmannschaft komplettierte das Podium;

  • 4. Platz – Lionel Messi: Die Legende, die auch in der Spätphase ihrer Karriere ein hohes Niveau hält, wurde auf Platz 4 gesetzt;

  • Plätze 5–10: Auf den weiteren Rängen folgten Khvicha Kvaratskhelia (5), Michael Olise (6), Ousmane Dembélé (7), Rodri (8), Erling Haaland (9) und Jude Bellingham (10).

Vergleich zwischen der usbekischen Stimme und den globalen Endergebnissen

Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Endergebnissen der Umfrage und der Wahl des usbekischen Journalisten sind bemerkenswert:

  • Kanes absoluter Sieg: Es herrschte Einigkeit über den Gewinner der Hauptauszeichnung – Kane wurde sowohl in der Umfrage als auch in der usbekischen Wahl als ungeschlagen eingestuft;

  • Der Wettbewerb zwischen Mbappé und Yamal: Laut den offiziellen Endergebnissen belegte Kylian Mbappé den 2. Platz und Lamine Yamal den 3. Platz, während Narzulla Saydullayev Yamal vor Mbappé einordnete;

  • Die Frage um Rodri und Messi: Während Rodri in der Gesamtabrechnung den 4. und Messi den 5. Platz belegte, vergab der usbekische Journalist Platz 4 an Messi und Platz 8 an Rodri;

  • Unterschied in den Top 10: Während der spanische Mittelfeldspieler Fabián Ruiz die offiziellen Top 10 abschloss, nahm Saydullayev den Madrider Star Jude Bellingham auf den 10. Platz seiner Liste auf.

„Ballon d'Or 2026“: Usbekistans Stimme und die offiziellen Endergebnisse

Platz

Wahl aus Usbekistan (Narzulla Saydullayev)

Offizielle Endergebnisse (Ballon d'Or 2026)

1

Harry Kane

Harry Kane (Gewinner)

2

Lamine Yamal

Kylian Mbappé

3

Kylian Mbappé

Lamine Yamal

4

Lionel Messi

Rodri

5

Khvicha Kvaratskhelia

Lionel Messi

6

Michael Olise

Khvicha Kvaratskhelia

7

Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé

8

Rodri

Erling Haaland

9

Erling Haaland

Michael Olise

10

Jude Bellingham

Fabián Ruiz

Ballon d'Or 2026Narzulla SaydullayevHarry KaneFußballAuszeichnung
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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