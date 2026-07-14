65 Millionen Euro für Harry Kane: Startet Al-Hilal eine große Offensive?

Bayern Münchens Stürmer Harry Kane ist erneut in den Mittelpunkt großer Transferdiskussionen gerückt. Berichten zufolge prüft der saudische Klub Al-Hilal die Möglichkeit, den englischen Star zu verpflichten.

Al-Hilal im Gespräch mit Kanes Vertretern

Laut Informationen des Journalisten Sacha Tavolieri hat Al-Hilal erste Gespräche mit den Vertretern von Harry Kane aufgenommen.

Bisher hat der Spieler noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Er möchte zunächst die sportlichen und finanziellen Bedingungen des saudischen Angebots prüfen.

Hier geht es nicht nur ums Geld. Kane ist immer noch ein Stürmer, der auf höchstem Niveau im europäischen Fußball spielen kann. Daher ist sein möglicher Wechsel nach Saudi-Arabien keine Frage, die allein durch ein hohes Gehalt entschieden wird.

Fragen zur 65-Millionen-Euro-Klausel

Berichten zufolge enthält Kanes Vertrag mit dem FC Bayern eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro, die ab der dritten Saison gilt.

Genau diese Zahl könnte für Al-Hilal interessant sein. Sollte es möglich sein, diese Klausel zu aktivieren, ist es wahrscheinlich, dass der saudische Klub den Transfer beschleunigen wird.

Man muss jedoch vorsichtig sein: Während einige Quellen über die Existenz einer 65-Millionen-Euro-Option schreiben, deuten andere Berichte darauf hin, dass die Frist zur Aktivierung dieser Klausel möglicherweise bereits abgelaufen ist.

Punkt Aktueller Stand Interessierter Verein Al-Hilal Verhandlung mit wem? Mit Kanes Vertretern Offizieller Kontakt mit Bayern bisher nicht vorhanden Genannte Summe 65 Mio. Euro Kanes Entscheidung noch nicht getroffen

Bayern führt noch keine offiziellen Verhandlungen

Berichten zufolge hat Al-Hilal bisher keinen offiziellen Kontakt zum FC Bayern aufgenommen. Erste Schritte werden nur mit der Spielerseite unternommen.

Dies ist ein übliches Szenario auf dem Transfermarkt: Zuerst wird geklärt, wie offen der Spieler für eine solche Option ist, dann beginnen die Verhandlungen zwischen den Vereinen.

Wenn Kane 'Nein' sagt, könnten auch die 65 Millionen Euro von Al-Hilal nicht ausreichen. Wenn der Spieler interessiert ist, wird dieser Transfer zu einer der größten Geschichten des Sommers.

Warum ausgerechnet Kane?

Für Al-Hilal ist Harry Kane ein riesiger Name. Er ist nicht nur ein treffsicherer Stürmer, sondern ein Spieler, der das Spiel der Mannschaft verbindet, Vorlagen gibt und den Angriff intelligent steuert.

Kane hat auch beim FC Bayern sein Niveau bewiesen. Neben seinen Toren in Deutschland ist er in großen Spielen der wichtigste Rückhalt der Mannschaft.

Saudische Vereine versuchen in den letzten Jahren, das Ansehen der Liga durch die Verpflichtung großer Stars zu steigern. Die Ankunft eines Spielers wie Kane wäre eine weitere große Werbung für dieses Projekt.

Das Hauptdilemma für Kane

Kane steht vor zwei Wegen.

Der erste Weg ist, bei Bayern zu bleiben und weiterhin um Meisterschaften und die Champions League im europäischen Fußball zu kämpfen.

Der zweite Weg ist, ein potenziell riesiges finanzielles Angebot aus Saudi-Arabien anzunehmen.

Option Vorteil Risiko Verbleib bei Bayern hohes sportliches Niveau, europäische Titel Unsicherheit bezüglich Vertrag und Zukunft Wechsel zu Al-Hilal große finanzielle Bedingungen Abkehr von der europäischen Elite Entscheidung verzögern alle Optionen prüfen könnte Vereinspläne beeinflussen

Kane ist immer noch der Hauptstürmer der englischen Nationalmannschaft. Daher wird seine Vereinswahl auch mit seinem Status im Nationalteam und regelmäßiger Spielpraxis auf hohem Niveau verbunden sein.

Was bedeutet dieser Transfer für Al-Hilal?

Wenn Al-Hilal Kane verpflichten kann, wäre das ein weiteres starkes Signal für die saudische Liga.

Ein Spieler wie Kane ist nicht nur für Tore wichtig, sondern auch für Marketing, internationale Aufmerksamkeit und das Image des Vereins. Sein Transfer könnte noch mehr englisches und europäisches Publikum auf den saudischen Fußball aufmerksam machen.

Aber dieser Transfer wird nicht einfach umzusetzen sein. Es ist klar, dass Bayern seinen Hauptstürmer nicht so leicht ziehen lassen wird.

Eine gefährliche Situation für Bayern

Für den Münchner Verein ist die Personalie Kane sehr heikel. Wenn der Spieler an einem Wechsel interessiert ist, muss Bayern einen neuen Stürmer finden. Das ist auf dem Markt keine leichte Aufgabe.

Zentrale Stürmer von Kanes Format sind selten. Sein Abgang würde nicht nur die Anzahl der Tore beeinflussen, sondern auch den gesamten Spielaufbau der Mannschaft.

Daher ist das beste Szenario für Bayern, Kanes Position so schnell wie möglich zu klären. Bleibt er oder nimmt er eine neue Herausforderung an?

Die große Transfer-Intrige des Sommers

Bisher hat Al-Hilal nur erste Schritte für Kane unternommen. Es gibt kein offizielles Angebot, keine Verhandlungen mit Bayern und keine Entscheidung des Spielers.

Aber eines ist sicher: Die bloße Verbindung des Namens Harry Kane mit dem saudischen Transferprojekt hat den Markt bereits aufgeheizt.

Die Hauptfrage lautet nun: Bleibt Kane in der europäischen Elite und kämpft weiter mit Bayern um große Titel, oder zwingt ihn das potenzielle Angebot von Al-Hilal dazu, ernsthaft über einen neuen Weg nachzudenken?