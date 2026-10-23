Sensationelle Ansage von Shohjahon Ergashev: „Ich werde nacheinander gegen euch alle kämpfen“

Unser Landsmann, ein Knockout-Spezialist im Superleichtgewicht des Profiboxens, Shohjahon Ergashev hat auf die Sportler, die ihn in den letzten Tagen in den sozialen Medien herausgefordert haben, scharf und kompromisslos reagiert.

Zuvor hatten der kirgisische Kampfsportler Abdurahman Abdurahmanov sowie der bekannte aserbaidschanische Kämpfer Emil Novruzov offen ihren Wunsch geäußert, gegen Shohjahon Ergashev anzutreten, und ihn offiziell herausgefordert. Der usbekische Boxer ging auf diese Appelle sowie auf die Herausforderungen seiner Landsleute ein und ließ nicht lange auf eine Antwort warten.

„Ich weiß nicht einmal, wer sie sind“: Ergashevs scharfe Reaktion

Als Shohjahon Ergashev auf die massiven Herausforderungen einging, betonte er deutlich, dass er das Niveau seiner Gegner nicht hoch einschätze:

Meinung zu den Gegnern: „Sehr viele Leute haben mich herausgefordert. Ehrlich gesagt weiß ich nicht einmal, wer sie sind;

Kampf der Reihe nach: Habt ein wenig Geduld, ich werde nacheinander gegen euch alle kämpfen. Selbst wenn ihr 6-7 Leute gegen mich stellt, werdet ihr nicht stark genug sein“, so der Boxer an die Kämpfer.

Die meisten Herausforderungen kommen von usbekischen Kämpfern

Laut Shohjahon erhielt er mehr Angebote von usbekischen Sportlern als aus dem Ausland:

Appell an die Landsleute: „Das Interessanteste ist, dass die meisten Herausforderungen nicht aus anderen Ländern kamen, sondern von unseren eigenen usbekischen Kämpfern;

„Sparring umsonst“: Kommt, lasst mich vorerst meine offiziellen Kämpfe gegen ausländische Kämpfer bestreiten, und ihr könnt, wenn ihr wollt, in mein Trainingslager kommen. Ich kann euch dort umsonst verprügeln“, sagte Ergashev.

Diese Erklärung von Shohjahon Ergashev, der für seinen kompromisslosen Stil und seine scharfen Auftritte bekannt ist, sorgt in der Sportwelt und unter Kampfsportfans für große Diskussionen.