Sensationelle Ansage von Shohjahon Ergashev: „Ich werde nacheinander gegen euch alle kämpfen“

·11·Sport
Sensationelle Ansage von Shohjahon Ergashev: „Ich werde nacheinander gegen euch alle kämpfen“

Unser Landsmann, ein Knockout-Spezialist im Superleichtgewicht des Profiboxens, Shohjahon Ergashev hat auf die Sportler, die ihn in den letzten Tagen in den sozialen Medien herausgefordert haben, scharf und kompromisslos reagiert.

Zuvor hatten der kirgisische Kampfsportler Abdurahman Abdurahmanov sowie der bekannte aserbaidschanische Kämpfer Emil Novruzov offen ihren Wunsch geäußert, gegen Shohjahon Ergashev anzutreten, und ihn offiziell herausgefordert. Der usbekische Boxer ging auf diese Appelle sowie auf die Herausforderungen seiner Landsleute ein und ließ nicht lange auf eine Antwort warten.

„Ich weiß nicht einmal, wer sie sind“: Ergashevs scharfe Reaktion

Als Shohjahon Ergashev auf die massiven Herausforderungen einging, betonte er deutlich, dass er das Niveau seiner Gegner nicht hoch einschätze:

  • Meinung zu den Gegnern: „Sehr viele Leute haben mich herausgefordert. Ehrlich gesagt weiß ich nicht einmal, wer sie sind;

  • Kampf der Reihe nach: Habt ein wenig Geduld, ich werde nacheinander gegen euch alle kämpfen. Selbst wenn ihr 6-7 Leute gegen mich stellt, werdet ihr nicht stark genug sein“, so der Boxer an die Kämpfer.

Die meisten Herausforderungen kommen von usbekischen Kämpfern

Laut Shohjahon erhielt er mehr Angebote von usbekischen Sportlern als aus dem Ausland:

  • Appell an die Landsleute: „Das Interessanteste ist, dass die meisten Herausforderungen nicht aus anderen Ländern kamen, sondern von unseren eigenen usbekischen Kämpfern;

  • „Sparring umsonst“: Kommt, lasst mich vorerst meine offiziellen Kämpfe gegen ausländische Kämpfer bestreiten, und ihr könnt, wenn ihr wollt, in mein Trainingslager kommen. Ich kann euch dort umsonst verprügeln“, sagte Ergashev.

Diese Erklärung von Shohjahon Ergashev, der für seinen kompromisslosen Stil und seine scharfen Auftritte bekannt ist, sorgt in der Sportwelt und unter Kampfsportfans für große Diskussionen.

Shohjahon ErgashevProfiboxenEmil NovruzovAbdurahman AbdurahmanovKampfsport
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Shohjahon Ergashev fordert Shahobiddin Egamov zum Kampf um den Nomad-Gürtel herausShohjahon Ergashev fordert Shahobiddin Egamov zum Kampf um den Nomad-Gürtel heraus10 Oktober 22:08Shohjahon Ergashev hielt sein Versprechen: Eine Runde reichte gegen Urvanov (Video)Shohjahon Ergashev hielt sein Versprechen: Eine Runde reichte gegen Urvanov (Video)26 Juli 00:37Shohjahon Ergashev fordert den kasachischen Star Daniyar Yeleussinov heraus: Wie fiel die Antwort aus?Shohjahon Ergashev fordert den kasachischen Star Daniyar Yeleussinov heraus: Wie fiel die Antwort aus?15 September 19:28Debüt und Wortgefecht im Ring: Shohjahon Ergashev siegt im Bare-Knuckle-KampfDebüt und Wortgefecht im Ring: Shohjahon Ergashev siegt im Bare-Knuckle-Kampf18 Oktober 06:56Shohjahon Ergashev fordert Shahram G‘iyosov überraschend herausShohjahon Ergashev fordert Shahram G‘iyosov überraschend heraus19 August 05:50Shohjahon Abdullayev feiert nächsten Sieg durch K.o. (Video)Shohjahon Abdullayev feiert nächsten Sieg durch K.o. (Video)29 Mai 21:22
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran