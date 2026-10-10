Shohjahon Ergashev fordert Shahobiddin Egamov zum Kampf um den Nomad-Gürtel heraus

Ein renommierter Vertreter des Profiboxens, Shohjahon Ergashev, hat mit einer unerwarteten Erklärung für Aufsehen gesorgt und seine Bereitschaft bekundet, für den Meisterschaftsgürtel der Nomad-Liga in den Ring zu steigen. Bekannt für seine direkten und scharfen Aussagen, hat unser Box-Champion sein nächstes Ziel auserkoren: einen weiteren usbekischen Sportler — Shahobiddin Egamov— herausgefordert.

Ergashev enthüllte Details über frühere Sparringskämpfe zwischen den beiden im Fitnessstudio und steigerte damit die Spannung vor einem möglichen Duell massiv.

«Zehnmal Sparring gemacht»: Explosive Aussage von Ergashev

Während er sich an die gemeinsamen Trainingseinheiten mit Egamov erinnerte, kritisierte Shohjahon Ergashev das Niveau seines Gegners scharf:

Ein-Runden-Ausdauer: «Wir haben im Fitnessstudio mehr als zehnmal Sparring gemacht, während Egamov um den 65-kg-Meisterschaftsgürtel kämpfte. Er hat jedoch nicht einmal eine Runde gegen mich durchgehalten. Das kann ich ihm auch direkt ins Gesicht sagen», betonte Ergashev;

Konflikt um Bare-Knuckle-Boxen: Laut dem Sportler gab es bereits zuvor einen kleinen Konflikt zwischen ihnen. Damals schlug Egamov einen Kampf mit bloßen Fäusten («Kulachka») vor, und Shohjahon nahm diese Herausforderung ohne zu zögern an;

Gewicht ist kein Problem: Ergashev erklärte, dass sein Hauptkampfgewicht zwar 63 kg beträgt, er aber problemlos in der 65-kg-Klasse antreten könne und dies für ihn keine Schwierigkeit darstelle.

Plan: Sieg über Dastan und sofortiger Titelkampf

Shohjahon teilte auch seine Pläne und Ambitionen für die nahe Zukunft in der Nomad-Liga mit:

Kurzer Weg zum Titelkampf: «Wenn ich Dastan besiege und alles nach Plan läuft, könnte mir die Liga aufgrund meines Namens und meines Rufs bereits im nächsten Kampf einen Titelkampf anbieten», sagt der Boxer;

Drohung für zwei Gewichtsklassen: Ergashev forderte offen nicht nur die amtierenden Champions der 65-kg-Klasse, sondern auch die der 70-kg-Klasse heraus.

Wann könnte der Kampf stattfinden?

Bisher wurde das Duell zwischen Shohjahon Ergashev und Shahobiddin Egamov von den Organisatoren noch nicht offiziell bestätigt.

Angesichts der scharfen Aussagen von Ergashev und des großen Interesses der usbekischen Fans wird jedoch erwartet, dass die Nomad-Promotion bald mit der Organisation dieses hitzigen und prinzipiellen Aufeinandertreffens beginnt.