Debüt und Wortgefecht im Ring: Shohjahon Ergashev siegt im Bare-Knuckle-Kampf

Ein ehemaliger Anwärter auf einen Weltmeistertitel im Profiboxen und bekannter usbekischer Athlet, der als Knockout-Künstler gilt, Shohjahon Ergashev vollzog einen radikalen Wendepunkt in seiner Karriere und stieg erstmals zu einem Bare-Knuckle-Kampf in den Ring.

Bei dem in Taschkent ausgetragenen internationalen IBA Nomad 16 Turnier trat unser Landsmann gegen den erfahrenen kasachischen Kämpfer Dastan Bekenan und sicherte sich einen glänzenden Sieg. Doch nach Kampfende wurde ein finanzieller Streit und ein unerwarteter Konflikt im Oktagon zum Hauptthema der Veranstaltung.

3 Runden voller Intensität: Einstimmige Entscheidung der Punktrichter

Der Kampf, der nach den Regeln des Bare-Knuckle-Boxens ausgetragen wurde, verlief in hohem Tempo und mit blutigen Schlagabtauschen:

Meisterschaft beim Debüt: Shohjahon Ergashev behielt während des gesamten Kampfes dank seiner harten Schläge und schnellen Kombinationen die Oberhand;

Bekens Widerstand: Der kasachische Gegner hielt den Schlägen stand, verhinderte einen vorzeitigen Abbruch und der Kampf über die vollen 3 Runden ging über die Distanz;

Einstimmiger Sieg: Nach Abschluss der Runden erkannte das Kampfgericht einstimmig die Überlegenheit des usbekischen Boxers an, und Ergashev startete erfolgreich in seine neue sportliche Disziplin.

«Zahlst du dein Honorar?»: Die provokante Frage des Moderators und der Tumult

Während des offiziellen Interviews nach dem Kampf spitzte sich die Lage unerwartet zu:

Die unangemessene Frage des Moderators: Der kasachische Moderator der Veranstaltung erinnerte mit dem Mikrofon in der Hand daran, dass Ergashev vor dem Kampf einen Knockout versprochen hatte: «Der versprochene Knockout blieb aus, wirst du nun dein Honorar an Dastan Beken abgeben oder nicht?» mit einer solch scharfen und ungewöhnlichen Frage konfrontierte er ihn;

Shohjahons entschlossene Antwort: Ergashev reagierte scharf auf die Frage und erklärte offen, dass er finanzielle Angelegenheiten nur mit der Ligaleitung kläre und sein Honorar um ein Vielfaches höher sei als das seines Gegners;

Konflikt im Ring: Nach diesen Worten eskalierte die Meinungsverschiedenheit zwischen den Parteien und den Betreuern beider Kämpfer, was zu einem Wortgefecht führte, das erst durch das Eingreifen der Organisatoren beruhigt werden konnte.

Dieses glänzende und aufsehenerregende Debüt von Shohjahon Ergashev in der Bare-Knuckle-Liga hat das Interesse an seinen zukünftigen Kämpfen weiter gesteigert.