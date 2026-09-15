Shohjahon Ergashev fordert den kasachischen Star Daniyar Yeleussinov heraus: Wie fiel die Antwort aus?

Das am meisten erwartete und lang diskutierte Duell in der Welt des zentralasiatischen Boxsports ist wieder in aller Munde. Der usbekische bekannte Knockout-Spezialist Shohjahon Ergashev (26-2, 23 KO) hat offiziell seine volle Bereitschaft erklärt, gegen den berühmten kasachischen Boxer, Olympiasieger von Rio 2016 und im Profiring noch ungeschlagenen Daniyar Yeleussinov (13-0, 8 KO) anzutreten. Ergashev betonte, dass er ein Angebot der neuen internationalen Liga „IBA Nomad“ für diesen prestigeträchtigen Kampf erhalten und ohne Zögern zugesagt habe.

Die Antwort von Daniyar Yeleussinov auf diese Herausforderung hat die Spannungen jedoch weiter verschärft. Der kasachische Boxer warf seinem usbekischen Kollegen vor, die Situation für billige Aufmerksamkeit auszunutzen. Laut Yeleussinov wisse Ergashev genau, dass er einen exklusiven Vertrag mit dem renommierten Unternehmen Zuffa (der Muttergesellschaft der UFC) habe und daher nicht bei anderen Promotions in den Ring steigen könne.

Kann dieser Megakampf zwischen den stärksten Boxern der beiden Nachbarländer tatsächlich stattfinden, welche Hürden stellt der Zuffa-Vertrag für Yeleussinov dar und wer würde bei diesem Aufeinandertreffen in der IBA Nomad-Arena die Oberhand behalten?

Das „IBA Nomad“-Angebot und die entschlossene Haltung von Shohjahon Ergashev

Der usbekische Knockout-Spezialist in seiner offiziellen Stellungnahme zum Kampf:

Ein sofort angenommenes Angebot: „Ich habe das Angebot der IBA Nomad-Liga für einen Kampf gegen Olympiasieger Daniyar Yeleussinov erhalten. Ich habe ohne zu zögern sofort zugesagt“, sagte Shohjahon Ergashev.

„Ich kämpfe auch gegen einen Olympiasieger“: Der usbekische Boxer betonte, dass er weder vor den Titeln seines Gegners noch vor dessen ungeschlagener Serie im Profiring zurückschrecke, sondern sich vielmehr darauf freue, gegen einen starken Kontrahenten anzutreten.

23 verheerende Knockouts: Ergashev, der 23 seiner 26 Siege vorzeitig beendete, vertraut auch in diesem Duell auf seine zerstörerische Schlagkraft.

Daniyar Yeleussinovs Absage: Zuffa-Vertrag und Vorwürfe

Die scharfe Reaktion des kasachischen Olympiasiegers in den sozialen Medien:

„Er redet, obwohl er weiß, dass ich nicht in den Ring steigen kann“: Daniyar Yeleussinov warf Ergashev auf Instagram Unaufrichtigkeit vor: „Zuerst sagte er, er würde nicht gegen mich kämpfen. Jetzt redet er, obwohl er weiß, dass ich nicht in den Ring steigen darf...“

Rechtliche Hürden mit Zuffa: Yeleussinov erklärte, dass er derzeit einen festen Vertrag mit der renommierten Promotion Zuffa habe und daher nicht berechtigt sei, Kämpfe in anderen Ligen (insbesondere unter dem IBA-Banner) zu bestreiten.

13-0 Bilanz und Champion-Status: Der im Profiboxen noch ungeschlagene Daniyar bewertete die Aktion seines Gegners als Versuch, Werbung zu machen und öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen.

Das Box-Derby zwischen Usbekistan und Kasachstan: Ein Megakampf, auf den die Fans warten

Die Bedeutung dieses doppelt spannenden Duells:

Ein prestigeträchtiges Aufeinandertreffen: Vor dem Hintergrund der ständigen Rivalität zwischen der usbekischen und der kasachischen Boxschule könnte der Kampf Ergashev gegen Yeleussinov zu einem der kommerziell erfolgreichsten Sportereignisse in ganz Zentralasien und der GUS-Region werden.

Stil-Duell: Ergashevs aggressiver, nach vorne gerichteter Puncher-Stil wird eine echte Prüfung für Yeleussinovs technisch versierte, defensive und hochintelligente olympische Schule sein.

Promoter-Verhandlungen: Trotz der rechtlichen Einschränkungen könnte dieser Kampf in naher Zukunft auf großen Bühnen organisiert werden, falls sich die Parteien von IBA und Zuffa finanziell einigen können.

Die Debatte zwischen Shohjahon Ergashev und Daniyar Yeleussinov hat die Fans des Profiboxens erneut in Aufregung versetzt und das Interesse an einem Aufeinandertreffen der beiden Athleten auf den Höhepunkt getrieben.

Was glauben Sie: Wenn der Kampf zwischen Shohjahon Ergashev und Daniyar Yeleussinov tatsächlich stattfinden würde, wer würde gewinnen – die Schlagkraft des usbekischen Punchers oder die überragende Technik des kasachischen Olympiasiegers? Halten Sie Daniyars Aussage über den Zuffa-Vertrag für gerechtfertigt? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des hitzigen Box-Duells mit allen Boxfans und Freunden!