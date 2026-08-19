Shohjahon Ergashev fordert Shahram G‘iyosov überraschend heraus

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Shohjahon Ergashev fordert Shahram G‘iyosov überraschend heraus

Die Spannung zwischen zwei Stars des usbekischen Profiboxens hat endlich ihren Höhepunkt erreicht. Nach mehreren Tagen verbaler Gefechte reagierte Shohjahon Ergashev äußerst scharf und überraschend auf die Aussagen seines Rivalen Shahram G‘iyosov – welche unerwartete Aussage machte er über Shahram?

Live im Fernsehen: Ergashevs offene Herausforderung

Shohjahon Ergashev wandte sich über soziale Medien und die Presse offen an seinen Rivalen und betonte, dass es Zeit sei, die überflüssigen Streitigkeiten im Ring zu klären. Für den K.-o.-Spezialisten ist die Zeit der Wortspiele und Ausreden vorbei.

„Ich habe dir direkt im Fernsehen gesagt: Komm und kämpfe gegen mich. Lauf nicht weg – wir müssen kämpfen, dann sehen wir, wer stärker ist. Was soll dieses Gerede?“ sagte Shohjahon Ergashev.

Das usbekische Derby: Der Zustand zweier Meister der Boxhandschuhe

Kriterium

Shohjahon Ergashev

Shahram G‘iyosov

Stil

Schneller Puncher und aggressiver K.-o.-Boxer

Technischer, beweglicher und taktischer Boxer

Haltung

Fordert ihn direkt in den Ring

Widerspricht Ergashevs Behauptungen

Forderung

„Ohne davonzulaufen aufeinandertreffen“

Bewertet die Situation zu seinen Gunsten

Droht das Ende seiner Boxkarriere?

Im letzten Teil seiner Aussage stellte Shohjahon eine noch überraschendere Vermutung für die Fans auf. Er deutete an, dass sich G‘iyosov vollständig aus diesem Duell zurückziehen könnte:

„Ich wäre nicht überrascht, wenn er bald sagen würde, dass er mit dem Boxen aufgehört hat“, sagte Shohjahon Ergashev.

Die Aussage sorgte unter den Fans des usbekischen Boxens für großes Aufsehen und steigerte das Interesse an einem möglichen Derby weiter.

Wer würde eurer Meinung nach gewinnen, wenn dieser Superkampf zustande käme: der K.-o.-Spezialist Shohjahon oder der technische Boxer Shahram?

Hinterlasst eure Prognose in den Kommentaren und schickt diese Aussage sofort an eure boxbegeisterten Freunde!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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