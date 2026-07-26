Shohjahon Ergashev hielt sein Versprechen: Eine Runde reichte gegen Urvanov (Video)

Shohjahon Ergashev erlebte vor seinen Fans in Taschkent keinen langen Kampf. Der usbekische Boxer hatte vor dem Hauptkampf mehrfach betont, dass er seinen Gegner in der ersten Runde besiegen würde – seine Vorhersage erfüllte sich in der Humo Arena fast wie nach Drehbuch.

Mark Urvanov konnte nicht einmal die ersten drei Minuten beenden. Nach Ergashevs Druck und kraftvollen Schlägen brach der Ringrichter den Kampf ab, und der usbekische Sportler wurde zum Sieger durch technischen K.o. erklärt.

Der Hauptkampf in der Humo Arena dauerte nicht lange

Am 25. Juli fand im Komplex Humo Arena in Taschkent der Profiboxabend „All Stars“ statt. Im Hauptkampf des Turniers stieg Shohjahon Ergashev gegen den Russen Mark Urvanov in den Ring. Vor dem Kampf hatte Urvanov Ergashev scharf angegriffen und behauptet, ihn zu besiegen.

Im Ring entwickelte sich das Geschehen jedoch nach einem völlig anderen Szenario. Ergashev übernahm vom ersten Gong an die Initiative und ließ seinem Gegner keine Chance, Distanz zu finden oder seinen Plan umzusetzen.

Ergashev hielt sein Versprechen: Urvanov erlitt in der ersten Runde einen technischen K.o.

Nach einer Schlagserie war der russische Boxer in einer Verfassung, in der er den Kampf nicht sicher fortsetzen konnte. Der Ringrichter griff ein und beendete den Kampf vorzeitig.

Schneller Sieg in Zahlen

Wichtige Kennzahlen Ergebnis Turnier All Stars Profiboxabend Ort Humo Arena, Taschkent Hauptkampf Shohjahon Ergashev — Mark Urvanov Sieger Shohjahon Ergashev Siegmethode Technischer K.o. Runde Erste Runde Ergashevs neuer Rekord 27 Siege, 2 Niederlagen Urvanovs neuer Rekord 26 Siege, 9 Niederlagen, 2 Unentschieden

Vor dem Kampf führten offene Quellen Ergashevs Bilanz mit 26–2 und die von Urvanov mit 26–8–2. Daher änderten sich die Ergebnisse nach dem Hauptkampf entsprechend auf 27–2 und 26–9–2.

Was bedeutet dieser Sieg für Ergashev?

Im Jahr 2023 kämpfte Shohjahon Ergashev im Superleichtgewicht gegen IBF-Champion Subriel Matias um den Weltmeistertitel. In diesem Kampf verteidigte der puerto-ricanische Boxer seinen Gürtel.

Für Ergashev ist der schnelle Sieg über Urvanov aus mehreren Gründen wichtig:

der 27. Profisieg wurde errungen;

die Fähigkeit, kraftvolle Schläge zu landen, wurde erneut unter Beweis gestellt;

der Hauptkampf in Taschkent endete überzeugend;

der Anspruch auf Kämpfe gegen hochkarätige Gegner wurde gestärkt.

Dieses Ergebnis allein führt Ergashev nicht sofort zu einem Titelkampf. Um seine Karriere jedoch auf hohem Niveau fortzusetzen, brauchte er genau das – einen überzeugenden, schnellen und zweifelsfreien Sieg.

Urvanov erneut vor usbekischem Publikum gestoppt

Für Mark Urvanov endete ein weiterer Kampf in Taschkent mit einem Misserfolg. Der russische Boxer verlor bereits im November 2025 vorzeitig gegen Shakhram Giyasov. Zuvor konnte er auch gegen Khurshidbek Rasuljonov keinen Sieg erringen.

Vor dem Aufeinandertreffen mit Ergashev hatte Urvanov selbstbewusste Aussagen gemacht und seinen Gegner scharf kritisiert. Doch eine Runde reichte für die Antwort im Ring.

Jetzt steht ein größerer Kampf an

Shohjahon Ergashev erledigte seine Aufgabe ohne Zeitverlust. Nun wird sein nächster Gegner von entscheidender Bedeutung sein: ein weiterer Zwischenkampf oder ein großer Test gegen einen in der Weltrangliste hoch platzierten Boxer?

Das Ergebnis in der Humo Arena zeigte eines: Ergashevs Schlagkraft bleibt seine Hauptwaffe. Um jedoch vollständig auf den Weg zum Titel zurückzukehren, muss er diese Kraft auch gegen einen hochklassigen Gegner beweisen.

Gegen welchen berühmten Boxer sollte Shohjahon Ergashev Ihrer Meinung nach als Nächstes kämpfen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Nachricht über den schnellen Sieg mit Boxfans auf Telegram.

Boxer Mark Urvanov hatte Shohjahon Ergashev zuvor so „provoziert“: