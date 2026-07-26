Shohjahon Ergashev hielt sein Versprechen: Eine Runde reichte gegen Urvanov (Video)

·112·Sport
Shohjahon Ergashev hielt sein Versprechen: Eine Runde reichte gegen Urvanov (Video)

Shohjahon Ergashev erlebte vor seinen Fans in Taschkent keinen langen Kampf. Der usbekische Boxer hatte vor dem Hauptkampf mehrfach betont, dass er seinen Gegner in der ersten Runde besiegen würde – seine Vorhersage erfüllte sich in der Humo Arena fast wie nach Drehbuch.

Mark Urvanov konnte nicht einmal die ersten drei Minuten beenden. Nach Ergashevs Druck und kraftvollen Schlägen brach der Ringrichter den Kampf ab, und der usbekische Sportler wurde zum Sieger durch technischen K.o. erklärt.

Der Hauptkampf in der Humo Arena dauerte nicht lange

Am 25. Juli fand im Komplex Humo Arena in Taschkent der Profiboxabend „All Stars“ statt. Im Hauptkampf des Turniers stieg Shohjahon Ergashev gegen den Russen Mark Urvanov in den Ring. Vor dem Kampf hatte Urvanov Ergashev scharf angegriffen und behauptet, ihn zu besiegen.

Im Ring entwickelte sich das Geschehen jedoch nach einem völlig anderen Szenario. Ergashev übernahm vom ersten Gong an die Initiative und ließ seinem Gegner keine Chance, Distanz zu finden oder seinen Plan umzusetzen.

Ergashev hielt sein Versprechen: Urvanov erlitt in der ersten Runde einen technischen K.o.

Nach einer Schlagserie war der russische Boxer in einer Verfassung, in der er den Kampf nicht sicher fortsetzen konnte. Der Ringrichter griff ein und beendete den Kampf vorzeitig.

Schneller Sieg in Zahlen

Wichtige Kennzahlen

Ergebnis

Turnier

All Stars Profiboxabend

Ort

Humo Arena, Taschkent

Hauptkampf

Shohjahon Ergashev — Mark Urvanov

Sieger

Shohjahon Ergashev

Siegmethode

Technischer K.o.

Runde

Erste Runde

Ergashevs neuer Rekord

27 Siege, 2 Niederlagen

Urvanovs neuer Rekord

26 Siege, 9 Niederlagen, 2 Unentschieden

Vor dem Kampf führten offene Quellen Ergashevs Bilanz mit 26–2 und die von Urvanov mit 26–8–2. Daher änderten sich die Ergebnisse nach dem Hauptkampf entsprechend auf 27–2 und 26–9–2.

Was bedeutet dieser Sieg für Ergashev?

Im Jahr 2023 kämpfte Shohjahon Ergashev im Superleichtgewicht gegen IBF-Champion Subriel Matias um den Weltmeistertitel. In diesem Kampf verteidigte der puerto-ricanische Boxer seinen Gürtel.

Für Ergashev ist der schnelle Sieg über Urvanov aus mehreren Gründen wichtig:

  • der 27. Profisieg wurde errungen;

  • die Fähigkeit, kraftvolle Schläge zu landen, wurde erneut unter Beweis gestellt;

  • der Hauptkampf in Taschkent endete überzeugend;

  • der Anspruch auf Kämpfe gegen hochkarätige Gegner wurde gestärkt.

Dieses Ergebnis allein führt Ergashev nicht sofort zu einem Titelkampf. Um seine Karriere jedoch auf hohem Niveau fortzusetzen, brauchte er genau das – einen überzeugenden, schnellen und zweifelsfreien Sieg.

Urvanov erneut vor usbekischem Publikum gestoppt

Für Mark Urvanov endete ein weiterer Kampf in Taschkent mit einem Misserfolg. Der russische Boxer verlor bereits im November 2025 vorzeitig gegen Shakhram Giyasov. Zuvor konnte er auch gegen Khurshidbek Rasuljonov keinen Sieg erringen.

Vor dem Aufeinandertreffen mit Ergashev hatte Urvanov selbstbewusste Aussagen gemacht und seinen Gegner scharf kritisiert. Doch eine Runde reichte für die Antwort im Ring.

Jetzt steht ein größerer Kampf an

Shohjahon Ergashev erledigte seine Aufgabe ohne Zeitverlust. Nun wird sein nächster Gegner von entscheidender Bedeutung sein: ein weiterer Zwischenkampf oder ein großer Test gegen einen in der Weltrangliste hoch platzierten Boxer?

Das Ergebnis in der Humo Arena zeigte eines: Ergashevs Schlagkraft bleibt seine Hauptwaffe. Um jedoch vollständig auf den Weg zum Titel zurückzukehren, muss er diese Kraft auch gegen einen hochklassigen Gegner beweisen.

Gegen welchen berühmten Boxer sollte Shohjahon Ergashev Ihrer Meinung nach als Nächstes kämpfen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Nachricht über den schnellen Sieg mit Boxfans auf Telegram.

Boxer Mark Urvanov hatte Shohjahon Ergashev zuvor so „provoziert“:

Shohjahon ErgashevMark UrvanovBoxenHumo ArenaAll Stars
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Juventus sucht Torhüter: Turins Hauptziel ist PSG-KeeperJuventus sucht Torhüter: Turins Hauptziel ist PSG-KeeperHeute, 02:35WM-Entdeckung Vozinha wechselt zum chilenischen GigantenWM-Entdeckung Vozinha wechselt zum chilenischen GigantenHeute, 01:37Werben um Julian Brandt: Leeds United und Ajax wollen den ablösefreien Spieler verpflichtenWerben um Julian Brandt: Leeds United und Ajax wollen den ablösefreien Spieler verpflichtenHeute, 01:17Real Madrid kurz vor Abschluss des Transfers von Manchester-City-Star RodriReal Madrid kurz vor Abschluss des Transfers von Manchester-City-Star RodriHeute, 01:16Jürgen Klopp stellt Deutschland Bedingungen: Was er in seinem harten Ultimatum sagteJürgen Klopp stellt Deutschland Bedingungen: Was er in seinem harten Ultimatum sagteHeute, 01:12$100.000 für Temirov: Die Bonus-Gewinner von Abu Dhabi wurden bekannt gegeben$100.000 für Temirov: Die Bonus-Gewinner von Abu Dhabi wurden bekannt gegebenHeute, 00:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt