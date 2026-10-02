«Die WM hat uns komplett verändert»: Behruz Karimov über die Verjüngungskur der Nationalmannschaft

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«Die WM hat uns komplett verändert»: Behruz Karimov über die Verjüngungskur der Nationalmannschaft

Die usbekische Nationalmannschaft feierte einen glanzvollen 4:1-Sieg gegen Syrien und bot den Fans ein echtes Fußballfest! Nach dem Spiel sprach der souveräne Verteidiger des Teams, Behruz Karimov in einem offenen Interview über die unerwartete Dynamik der neuen Generation, die wertvollen Lektionen der Weltmeisterschaft in Übersee und den bevorstehenden kontinentalen Giganten — Südkorea über den entscheidenden Test. Wie gelingt es unserer verjüngten Nationalmannschaft, die Gegner nacheinander zu besiegen, und welche Pläne wurden vor dem Asien-Cup geschmiedet?

Sieg über Syrien und die neue Welle in der Nationalmannschaft

Behruz Karimov betonte besonders, dass das interne Klima und der Wettbewerb im Team deutlich zugenommen haben:

  • Spezifischer taktischer Plan: Der Gegner wurde in jeder Hinsicht gründlich analysiert, und der Gang auf das Spielfeld mit dem alleinigen Ziel des Sieges hat sich ausgezahlt;

  • Die leidenschaftliche Motivation der Jugend: Die deutliche Verjüngung des Kaders hat ein Feuer in den Augen der Spieler entfacht;

  • Erweiterter Wettbewerb: Nicht nur die Berufenen, sondern auch andere junge Talente, die als Kandidaten für die Nationalmannschaft gelten, arbeiten unermüdlich daran, sich zu beweisen;

  • Kein Stillstand: Auch in den kommenden Spielen wird der kompromisslose Kampf fortgesetzt, unabhängig davon, wer der Gegner ist.

WM-Erfahrung und der Weg zum Asien-Cup

«Wir haben bei der Weltmeisterschaft in Übersee genug Erfahrung gesammelt und, so Gott will, diese Erfahrungen genutzt und entsprechende Ergebnisse erzielt. Jetzt bereiten wir uns intensiv auf den Asien-Cup vor. Südkorea ist eine starke Nationalmannschaft, von der man viel lernen kann», betonte der Verteidiger.

Die große Erfahrung, die bei den WM-Spielen gegen die besten Teams der Welt gesammelt wurde, hat das mentale Selbstvertrauen unserer Spieler drastisch erhöht.

Die wichtigsten Punkte aus dem Interview von Behruz Karimov

Richtung / Thema

Fazit des Spielers

Zukünftige Ziele und Perspektiven

Spiel gegen Syrien (4:1)

«Wir haben uns ernsthaft vorbereitet und sind auf Sieg gegangen»

Fortsetzung der gründlichen Analyse jedes Gegners

Jugend im Team

«Das Team ist verjüngt, es gibt genug Motivation und Leidenschaft»

Gesunder und starker Wettbewerb um die Stammplätze

Effekt der Weltmeisterschaft

«Wir haben große Erfahrungen bei der WM in Übersee gesammelt»

Diese Erfahrung beim Asien-Cup voll einbringen

Spiel gegen Südkorea

Der Gegner ist sehr stark und man kann viel von ihm lernen

Ernsthafter Widerstand gegen einen Giganten

Glauben Sie, dass unsere bei der WM gestählte und verjüngte Nationalmannschaft Südkorea schlagen und ihre Vormachtstellung in Asien beweisen kann? Wie bewerten Sie das Spiel von Behruz Karimov?

Hinterlassen Sie Ihre Analysen und Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie dieses spannende Interview unserer Nationalmannschaft mit allen Fußballfans über Telegram!

Usbekistan NationalmannschaftBehruz KarimovSyrien 4:1Asien-CupFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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