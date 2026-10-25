5-Tore-Thriller von Behruz Karimovs Team: Lugano siegt auswärts

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5-Tore-Thriller von Behruz Karimovs Team: Lugano siegt auswärts

Im Rahmen des 11. Spieltags der Schweizer Meisterschaft trat das Team auswärts an Lugano Club Thun zeigte ein wahres Torspektakel gegen 3:2 und sicherte sich einen wichtigen Sieg.

Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft Behruz Karimov stand von der ersten Minute an auf dem Platz, spielte die vollen 90 Minuten durch und trug maßgeblich zum Erfolg seines Teams bei.

Fünf Tore und Spannung bis in die letzten Sekunden

Das Spiel war geprägt von unermüdlichen Angriffen beider Seiten und einem hohen Tempo:

  • 34. Minute: Moncada eröffnet den Torreigen: Lugano durchbrach die Abwehr der Gastgeber und ging durch einen präzisen Schuss von Moncada in Führung (0:1);

  • 37. Minute: Die Antwort der Gastgeber: Thun-Spieler Zukic glich nur drei Minuten später aus (1:1);

  • 49. und 76. Minute: Luganos Dominanz: Die Gäste erhöhten in der zweiten Halbzeit den Druck: Zuerst traf Bislimi, später legte der eingewechselte Ajeti nach und erhöhte auf 1:3;

  • 88. Minute: Elfmeter und ein spannendes Finale: Kurz vor Spielende verwandelte Thun-Stürmer Braski einen Elfmeter und verkürzte den Rückstand (2:3), doch Behruz Karimov und seine Teamkollegen hielten die Defensive stabil und sicherten den Sieg.

Tabelle: 31 Punkte und alleiniger Spitzenreiter

Diese drei Punkte verschaffen Lugano eine noch bessere Ausgangslage im Titelrennen:

  • 1. Platz in der Tabelle: Nach diesem Erfolg hat Lugano sein Punktekonto auf 31 erhöht und bleibt damit unangefochtener Tabellenführer der Schweizer Meisterschaft;

  • Die souveräne Leistung unseres Legionärs: Die beständigen Leistungen des Verteidigers Behruz Karimov in der Startelf werden zu einem entscheidenden Faktor für die Defensive des Clubs.

Spielbericht:

Schweizer Meisterschaft. 11. Spieltag

Thun — Lugano 2:3

  • Tore: Zukic 37, Braski 88 (Elfmeter) — Moncada 34, Bislimi 49, Ajeti 76.

  • Thun: Steffen, Fehr, Passavant (Kite, 46), Bürgy, Strannegard, Reichmuth (Ilic, 81), Roth, Zukic, Mayer (Kristal, 74), Dursun (Christoffersson, 65), Laho (Braski, 81).

  • Lugano: von Ballmoos, Kelvin (Dos Santos, 46), Mai, Delcroix, Behruz Karimov, Cimignani, Grgic, Pilstrom (Zanotti, 46), Bislimi (Kenduchi, 84), Berens (Ajeti, 73), Moncada (Marques, 60).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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