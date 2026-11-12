Handgemenge in Abu Dhabi: Merab Dvalishvili und Usman Nurmagomedov geraten aneinander (Video)
In der Welt der Mixed Martial Arts (MMA) gab es einen weiteren großen und aufsehenerregenden Zwischenfall. Der ehemalige UFC-Champion, der georgische Athlet Merab Dvalishvili geriet in einem Hotel in Abu Dhabi mit dem amtierenden PFL-Leichtgewichtschampion, dem Russen Usman Nurmagomedov und dessen Teammitgliedern in eine handfeste Auseinandersetzung. Nach dem Vorfall gab Dvalishvili über seine Social-Media-Kanäle eine offizielle Stellungnahme zu seinem Gesundheitszustand und dem seines Freundes ab.
„Während die Sicherheitsleute mich festhielten, traten sie zu“
Wie sich herausstellte, war während des Konflikts auch ein 21-jähriger georgischer Ringer an der Seite von Merab Dvalishvili. Laut Dvalishvili habe sein junger Freund tapfer gegen Usman und Umar Nurmagomedov gekämpft.
„Mein 21-jähriger Freund, ein georgischer Ringer, war bei mir. Er kämpfte gleichzeitig gegen Usman und Umar Nurmagomedov. Er sagte sogar: ‚Wenn mich nur zwei Leute überwältigen können, dann wechsle ich zum MMA.‘ Danach prügelte er sich noch mit anderen Jungs. Mein Gott! Während die Sicherheitsleute mich festhielten, traten und schlugen sie uns. Was soll das bedeuten? Das Leben ist schön, Jungs! Alles ist gut“ — sagte Dvalishvili.
Details zur Schlägerei und zum Vorfall
Informationen
Ort des Geschehens
Hotel in Abu Dhabi
Beteiligte
Merab Dvalishvili, Usman Nurmagomedov und deren Teammitglieder
Weitere beteiligte Sportler
Umar Nurmagomedov sowie Dvalishvilis 21-jähriger Freund
Position der Teams
Die Meinungsverschiedenheit zwischen den Parteien eskalierte zu einer heftigen Schlägerei
Aktueller Status
Die Sportler sind wohlauf und haben sich dazu geäußert
„Solche unerwarteten Zusammenstöße und persönlichen Konflikte in der MMA-Welt steigern oft das Interesse an zukünftigen Kämpfen der Athleten.“
Ursachen des Vorfalls und nächste Schritte
Obwohl die offiziellen Vertreter der Parteien die genauen Gründe für den Konflikt noch nicht vollständig offengelegt haben, haben unter den Fans in den sozialen Netzwerken bereits hitzige Diskussionen begonnen. Die angespannte Situation zwischen dem Team von Usman und Umar Nurmagomedov und Merab Dvalishvili könnte ihre potenziellen Kämpfe im Oktagon in Zukunft zu einer noch brisanteren und unerwarteteren Show machen.
Glauben Sie, dass solche Zusammenstöße zwischen Merab Dvalishvili und dem Team Nurmagomedov in Zukunft zu einem offiziellen Kampf führen könnten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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