Handgemenge in Abu Dhabi: Merab Dvalishvili und Usman Nurmagomedov geraten aneinander (Video)

In der Welt der Mixed Martial Arts (MMA) gab es einen weiteren großen und aufsehenerregenden Zwischenfall. Der ehemalige UFC-Champion, der georgische Athlet Merab Dvalishvili geriet in einem Hotel in Abu Dhabi mit dem amtierenden PFL-Leichtgewichtschampion, dem Russen Usman Nurmagomedov und dessen Teammitgliedern in eine handfeste Auseinandersetzung. Nach dem Vorfall gab Dvalishvili über seine Social-Media-Kanäle eine offizielle Stellungnahme zu seinem Gesundheitszustand und dem seines Freundes ab.

„Während die Sicherheitsleute mich festhielten, traten sie zu“

Wie sich herausstellte, war während des Konflikts auch ein 21-jähriger georgischer Ringer an der Seite von Merab Dvalishvili. Laut Dvalishvili habe sein junger Freund tapfer gegen Usman und Umar Nurmagomedov gekämpft.