Merab Dvalishvili bewertet den Schlag von Usman Nurmagomedov: „1 von 10 Punkten“
Der ehemalige UFC-Champion Merab Dvalishvili Usman Nurmagomedov äußerte sich erstmals ausführlicher zu dem Konflikt. Der georgische Kämpfer erklärte, er habe den Schlag seines Gegners kaum gespürt und gab ihm auf einer Skala von 1 bis 10 nur einen Punkt.
Der Konflikt zwischen Merab Dvalishvili und Usman Nurmagomedov, der in der MMA-Welt für viel Gesprächsstoff sorgte, ist wieder ein Thema. Diesmal teilte der georgische Kämpfer seine Eindrücke von dem Vorfall und betonte, dass Usmans Schlag keine ernsthafte Wirkung bei ihm hinterlassen habe.
Dvalishvili äußerte sich dazu während eines Livestreams des „Power Slap“-Turniers, als er auf eine Frage der Bloggerin Nina Drama antwortete und die Situation aus seiner Sicht schilderte.
„Er hat mich nicht einmal getroffen“
Nina Drama bat Merab, die Ohrfeige von Usman Nurmagomedov auf einer 10-Punkte-Skala zu bewerten. Dvalishvili antwortete, dass er den Schlag kaum gespürt habe.
„Um ehrlich zu sein, ich habe nichts gespürt. Er hat mich nicht einmal getroffen. Er hat nur versucht, meine Beine zu greifen. Sie waren in der Überzahl, und ich habe versucht, mit meinen Händen um mich zu schlagen, um alle abzuwehren“, sagte der georgische Kämpfer.
Er erklärte, dass auch andere Beteiligte in den Vorfall verwickelt waren. Dvalishvili erinnerte sich auch an seine Aktionen, als er auf Ulanbekov zuging.
„Als ich dann auf Ulanbekov zuging, sah ich, dass er große Angst hatte. Auch er versuchte, meine Beine zu greifen, anstatt mich zu schlagen“, fügte Merab hinzu.
„Sie haben getreten, als es nicht gefilmt wurde“
Dvalishvili sprach auch über den Teil des Konflikts, der nicht auf dem Video zu sehen war. Er betonte, dass es Tritte gegeben habe, nachdem die Beteiligten zu Boden gegangen waren.
Der georgische Kämpfer sagte jedoch, dass er die Schläge, die er im Stehen erhielt, nicht ernst genommen habe.
„Nachdem sie uns zu Boden gebracht hatten, traten sie in dem Teil, der nicht gefilmt wurde, mit den Füßen zu und spielten sich als Helden auf. Aber im Stehen habe ich ihre Schläge überhaupt nicht gespürt. Sie haben wie Mädchen geschlagen“, sagte er.
Nur 1 Punkt für Usmans Schlag
Der bemerkenswerteste Punkt des Gesprächs war Dvalishvilis Bewertung des Schlages von Usman Nurmagomedov.
„Deshalb, um deine Frage zu beantworten: Ich gebe Usmans Schlag 1 von 10 Punkten“, antwortete Merab.
Natürlich ist dies Dvalishvilis persönliche Aussage über den Konflikt und seine Sicht auf die Ereignisse. Seine Worte bestätigen nicht objektiv, welche Kraft der Schlag von Usman Nurmagomedov tatsächlich hatte.
Dennoch könnten diese Aussagen des ehemaligen UFC-Champions die Diskussionen um die beiden Kämpfer weiter anheizen. Besonders die Tatsache, dass Merab den Schlag seines Gegners mit nur 1 von 10 Punkten bewertete, erregte die Aufmerksamkeit der MMA-Fans.
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…