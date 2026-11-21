Der ehemalige UFC-Champion Merab Dvalishvili Usman Nurmagomedov äußerte sich erstmals ausführlicher zu dem Konflikt. Der georgische Kämpfer erklärte, er habe den Schlag seines Gegners kaum gespürt und gab ihm auf einer Skala von 1 bis 10 nur einen Punkt. Der Konflikt zwischen Merab Dvalishvili und Usman Nurmagomedov, der in der MMA-Welt für viel Gesprächsstoff sorgte, ist wieder ein Thema. Diesmal teilte der georgische Kämpfer seine Eindrücke von dem Vorfall und betonte, dass Usmans Schlag keine ernsthafte Wirkung bei ihm hinterlassen habe. Dvalishvili äußerte sich dazu während eines Livestreams des „Power Slap“-Turniers, als er auf eine Frage der Bloggerin Nina Drama antwortete und die Situation aus seiner Sicht schilderte. „Er hat mich nicht einmal getroffen“ Nina Drama bat Merab, die Ohrfeige von Usman Nurmagomedov auf einer 10-Punkte-Skala zu bewerten. Dvalishvili antwortete, dass er den Schlag kaum gespürt habe.

„Um ehrlich zu sein, ich habe nichts gespürt. Er hat mich nicht einmal getroffen. Er hat nur versucht, meine Beine zu greifen. Sie waren in der Überzahl, und ich habe versucht, mit meinen Händen um mich zu schlagen, um alle abzuwehren“, sagte der georgische Kämpfer. Er erklärte, dass auch andere Beteiligte in den Vorfall verwickelt waren. Dvalishvili erinnerte sich auch an seine Aktionen, als er auf Ulanbekov zuging. „Als ich dann auf Ulanbekov zuging, sah ich, dass er große Angst hatte. Auch er versuchte, meine Beine zu greifen, anstatt mich zu schlagen“, fügte Merab hinzu. „Sie haben getreten, als es nicht gefilmt wurde“ Dvalishvili sprach auch über den Teil des Konflikts, der nicht auf dem Video zu sehen war. Er betonte, dass es Tritte gegeben habe, nachdem die Beteiligten zu Boden gegangen waren. Der georgische Kämpfer sagte jedoch, dass er die Schläge, die er im Stehen erhielt, nicht ernst genommen habe.