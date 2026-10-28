Merab Dvalishvili wendet sich nach der Niederlage gegen Petr Yan an seine Fans

Der ehemalige UFC-Champion im Bantamgewicht, der 35-jährige georgische Kämpfer Merab Dvalishvili nach der Niederlage in der Trilogie gegen seinen erbitterten russischen Rivalen am 24. Oktober in Abu Dhabi, Petr Yantrat zum ersten Mal öffentlich auf.

Diese Niederlage verwehrte Merab die Rückeroberung des Meisterschaftsgürtels. Dennoch ließ sich der ehemalige Champion nicht entmutigen; er bedankte sich bei seinem Team, seinen Angehörigen sowie Millionen von Fans und kündigte an, bald noch stärker zurückzukehren.

«Unsere harte Arbeit war nicht umsonst»: Die Kernpunkte der Nachricht

Dvalishvili richtete über seine offiziellen Social-Media-Kanäle herzliche Worte an alle, die ihn unterstützt haben:

Dankbarkeit und Glaube: «Zuerst möchte ich Gott für seine Segnungen danken und bin sehr dankbar», begann der Kämpfer seine Worte;

Dank an das Team: Merab bedankte sich bei seinen Trainern in seiner Ecke sowie bei seinen Sparringspartnern in Las Vegas und New York und seinen Freunden auf Long Island für ihre unendliche Loyalität;

Die Kraft der Fans: Der Sportler betonte besonders, dass ihm die warmen Worte seiner Familie und Fans Kraft geben: «Eure Unterstützung und Liebe bedeuten mir alles. Ich freue mich darauf, ins Oktagon zurückzukehren, um das zu tun, was ich am meisten liebe.»

Die Rivalität zwischen Yan und Dvalishvili: Chronik einer historischen Trilogie

Der Wettbewerb zwischen den beiden Elite-Kämpfern entwickelte sich zu einer der intensivsten Rivalitäten in der Geschichte der UFC:

März 2023 (erstes Aufeinandertreffen): Dvalishvili besiegte Petr Yan damals souverän mit seinem berühmten unermüdlichen Tempo und seinen Takedowns und war auf dem Weg zum Höhepunkt seiner Karriere;

Dezember letzten Jahres (Rückkampf): Im zweiten Kampf wandte Petr Yan eine brillante Taktik an und entriss Merab den Meisterschaftsgürtel;

Der entscheidende Kampf in Abu Dhabi: Der dritte Kampf am 24. Oktober ging über die volle Distanz von fünf Runden und wurde erneut mit dem Bonus «Fight of the Night» als außergewöhnliches Duell ausgezeichnet;

Versprechen einer schnellen Rückkehr: Dvalishvili ging nicht auf die technischen Details des dritten Kampfes ein, betonte jedoch, dass er sich sehr gut fühle und unter dem Motto «Diese Maschine geht niemals kaputt» ins Oktagon zurückkehren werde.

Der Kampf um den Gürtel im Bantamgewicht erreicht nun eine neue Stufe, und Merab Dvalishvili bleibt trotz der Niederlage einer der gefährlichsten und spektakulärsten Stars der Division.