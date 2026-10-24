Michael Bisping gibt überraschende Prognose für die Trilogie zwischen Yan und Dvalishvili ab

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Michael Bisping gibt überraschende Prognose für die Trilogie zwischen Yan und Dvalishvili ab

UFC Hall of Famer und ehemaliger Champion Michael Bisping UFC 333 einer der faszinierendsten Kämpfe im Rahmen des Events — Petr Yan und Merab Dvalishvili gab seine Meinung und eine detaillierte Prognose zum Titelkampf im Bantamgewicht ab.

Der Experte traf seine Wahl unter Berücksichtigung der spezifischen Stärken, des psychologischen Zustands und der taktischen Ansätze beider Athleten aus früheren Begegnungen.

„Das erste Aufeinandertreffen liegt lange zurück, aber im Rückkampf kämpfte Yan clever“

Bisping legte besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der Rivalität zwischen den Kämpfern:

  • Ein verdienter Sieg im zweiten Duell: „Wir haben gesehen, dass Petr beim letzten Mal fair und verdient gewonnen hat. Er hat seine Energie während des Kampfes gut eingeteilt. Auch wenn er nicht wie Merab ein unaufhörliches Trommelfeuer an Schlägen abfeuerte, war er extrem präzise und erzielte mehr Kontrolle am Boden;

  • Ökonomische Taktik: Yan versuchte nicht, viele Takedowns zu erzwingen, aber seine Aktionen waren sehr ökonomisch und in jedem Moment effektiv. Deshalb hat er diesen Kampf auch gewonnen;

  • Geschichte des ersten Kampfes: Es stimmt, dass Merab im ersten Aufeinandertreffen die Oberhand behielt, aber das ist schon lange her“, betonte Bisping.

Dvalishvilis „Autopilot“-Modus und die Erholungsphase

Der ehemalige Champion analysierte eingehend den körperlichen und mentalen Zustand des georgischen Titelträgers in letzter Zeit:

  • Vier Titelverteidigungen und Ermüdung: Merab hat seinen Gürtel innerhalb eines Jahres nach dem Titelgewinn viermal verteidigt. Ein solch harter Zeitplan hat nicht unbedingt seinen Ergebnissen, aber seiner explosiven Schnelligkeit, seinem Siegeshunger und seiner inneren Motivation spürbar geschadet;

  • Rückkehr mit neuer Kraft: „Er wirkte, als würde er auf Autopilot kämpfen. Jetzt hat Dvalishvili sich etwas ausgeruht und geht mit neuer Kraft und wiederhergestelltem Willen in diesen Kampf“, sagt der Analyst.

„Yan ist der beste Striker, Merab ein fantastischer Ringer“: Bispings finale Wahl

Michael Bisping bewertete die taktische Konfrontation des Kampfes hoch und wagte eine Prognose für den kommenden Sieger:

  • Kampf der Stile: Petr Yan ist der versierteste Striker in diesem Paar, während Merab über eine unübertroffene Ringerschule und endlose Cardio-Kapazitäten verfügt;

  • Das finale Urteil: „Ich respektiere Merab sehr und mag ihn, aber ich gebe Petr Yan dennoch einen leichten Vorteil. Ich glaube, das Ergebnis des Rückkampfs wird sich wiederholen. Nur wird dieser Kampf viel enger und intensiver sein, und Merab wird mehr erfolgreiche Takedowns erzielen als zuvor.“

UFCPetr YanMerab DvalishviliMichael BispingMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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