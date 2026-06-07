Leistungsstärkeres Starship V3: SpaceX zeigt Unterschiede zwischen Startplätzen

Beim Vergleich der Starship-Flüge, die von zwei verschiedenen Startplätzen am Starbase-Weltraumbahnhof gestartet wurden, wird deutlich, wie schnell SpaceX seine Technologien verbessert. Bei den ersten Starts von Pad 1 stiegen riesige Wolken aus dunkelbraunem Staub und Betonfragmenten in den Himmel. Die beispiellose Leistung der Super-Heavy-Rakete sprengte den Boden regelrecht in die Luft, wobei Boden und Trümmer durch Erosion dutzende Meter weit verstreut wurden. Laut Ixbt.com berichtet .

Der jüngste Start von Pad 2 sah völlig anders aus. Dichte weiße Dampfwolken ersetzten die schmutzigen Staubfahnen. Dies wurde durch ein effizientes Wasserflutungs-System und neue Flammenrinnen erreicht. Das System senkt die Flammentemperatur, dämpft Stoßwellen und schützt die Betonoberfläche. Dadurch wird der Startplatz kaum beschädigt, und der Start ist umwelttechnisch deutlich sauberer.

SpaceX-Ingenieure haben die Infrastruktur grundlegend überarbeitet: Platten wurden verstärkt, der Wasserfluss optimiert und neue Materialien eingesetzt. Dies ermöglicht weniger Zerstörung, schnellere Wiederherstellung und häufigere Starship-Starts. Drohnenaufnahmen von RGV Aerial Photography bestätigten, dass Pad 2 (Pad B) nach dem Flug in nahezu perfektem Zustand blieb, wobei nur geringfügige Farbabplatzungen festgestellt wurden.

Derzeit rekonstruiert SpaceX den legendären ersten Startplatz in Starbase vollständig, um ihn an neue Standards anzupassen. Gleichzeitig wird der Super-Heavy-Booster B20 kryogenen Tests unterzogen. Der 13. Flug der Rakete wird in den kommenden Monaten erwartet, und bis Ende des Jahres soll Starship seine volle Wiederverwendbarkeit beweisen und die Frachtkosten auf ein Niveau senken, das günstiger ist als der Luftfrachttransport.