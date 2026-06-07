SpaceX renoviert legendäre Startrampe im Starbase-Kosmodrom komplett

Drohnen von RGV Aerial Photography haben intensive Bauarbeiten an der historischen Startrampe Pad 1 im Weltraumbahnhof Starbase in Texas festgehalten. Ein riesiger gelber Kran ragt über die Baustelle: tiefe Gruben für das Fundament und die Flammrinne wurden ausgehoben, massive Stahlkonstruktionen des Turms wurden installiert, und Dutzende schwerer Maschinen und Lastwagen sind ununterbrochen im Einsatz. Laut Ixbt.com berichtet .

SpaceX modernisiert gleichzeitig die erste Rampe und entwickelt den Komplex Pad 2 weiter. Bauarbeiter bereiten die Installation von Segmenten der Orbital Launch Mount (OLM) vor, verstärken den Boden und bereiten Flammenumlenkkanäle vor. Diese Maßnahmen ermöglichen es, der enormen Hitze und den Schocklasten zu widerstehen, die von 33 Raptor-3-Triebwerken erzeugt werden.

Die legendäre Rampe Pad 1 von SpaceX in Starbase (auch bekannt als Orbital Launch Pad A oder OLP-1) ist der erste orbitalen Startkomplex in der Geschichte, der speziell für die gigantische Starship-Rakete gebaut wurde. Von dieser Rampe aus wurden die ersten 11 Testflüge von Starship-Schiffen und Super-Heavy-Boostern durchgeführt. Die renovierte Rampe soll in wenigen Monaten für Teststarts bereit sein.

Starbase entwickelt sich allmählich zum Weltraumbahnhof der Zukunft. Zuvor wurde die Super-Heavy-Booster-Rakete B20 per Drohne präsentiert; sie durchläuft derzeit kryogene Tests. Starship ist ein vollständig wiederverwendbares superschweres Transportsystem, das von SpaceX entwickelt wurde, um Fracht und Menschen in die Erdumlaufbahn, zum Mond, zum Mars und in den tiefen Weltraum zu bringen. Es gilt als die größte und leistungsstärkste Rakete der Geschichte.

Der 13. Flug der Rakete wird in den kommenden Monaten erwartet, und bis Ende des Jahres muss Starship die vollständige Wiederverwendbarkeit nachweisen. Dies wird es ermöglichen, die Transportkosten für Fracht auf ein Niveau zu senken, das sogar günstiger ist als der Luftfrachttransport.