2026 zeigte, dass Cybersicherheit nicht mehr nur ein technisches Problem ist, sondern zum Kernstück der globalen Politik geworden ist. Kriege an digitalen Fronten, Regierungen, die Bürgerdaten als Waffe nutzen, und Botnets, die demokratische Institutionen angreifen, sind zur Normalität geworden. Staatliche Hacker zielen auf zivile Infrastrukturen von Stromnetzen bis zu Wassersystemen ab, während Ransomware große Unternehmen als Geiseln hält. Laut Techcrunch.com berichtet .

In den USA hat der Datenleck, der infolge der Umstrukturierung federaler Behörden durch das Department of Government Efficiency (DOGE) unter der Führung von Elon Musk entstand, ernste Besorgnis ausgelöst. Es wird berichtet, dass während der Änderungen bei der Social Security Administration die höchst klassifizierte Datenbank auf einen ungeschützten Server eines Drittanbieters hochgeladen wurde. Diese Datenbank könnte die Sozialversicherungsnummern und persönlichen Daten fast aller lebenden Amerikaner enthalten.

Laut Gerichtsdokumenten hat DOGE diese Daten möglicherweise an ausländische politische Gruppen unter dem Vorwand der Aufdeckung von Wahlbetrug weitergegeben. Vertreter des US-Kongresses bezeichnen dies als den größten Datenleck in der Geschichte des Landes. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass diese Daten verwendet werden, um Bürger ungerechtfertigt ins Visier zu nehmen.

Auch in Europa ist die Lage ernst: Hackergruppen mit Verbindungen zu Russland haben die Energie- und Wasserversorgungssysteme in Polen, Schweden und Norwegen angegriffen. Angriffe auf Wasseraufbereitungsanlagen in Polen und Dämme in Norwegen zeigten, wie sehr digitale Kriegsführung das reale Leben bedroht. Solche hybriden Kriegsaktionen zielen darauf ab, die zivile Infrastruktur lahmzulegen.

Vor dem Hintergrund der Konflikte im Nahen Osten haben iranische Hacker auch begonnen, kritische US-Infrastrukturen, insbesondere private Wasserversorger, anzugreifen. Da viele private Versorgungsunternehmen über keinen grundlegenden Cyberschutz verfügen, bleiben sie leichte Ziele für internationale Hackergruppen. Die erste Hälfte des Jahres 2026 hat erneut bewiesen, wie verwundbar die digitale Welt ist.