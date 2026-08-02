China startet große Atomenergieprojekte im Wert von 25 Milliarden Dollar

Die chinesische Regierung hat offiziell den Bau von vier neuen Kernkraftwerken mit einem Gesamtwert von über 25 Milliarden US-Dollar genehmigt. Diese ehrgeizige Initiative sieht die Inbetriebnahme von acht neuen Blöcken im Land vor, läutet 2026 die nächste Phase des Ausbaus der Kernenergie ein und ist ein entscheidender Schritt in Chinas kohlenstoffarmem Energiestrategie. Dies berichtet Ixbt.com, berichtet .

Laut ixbt.com umfasst die neu genehmigte Liste die 2. Phase des AKW Jinqimen in der Provinz Zhejiang, die 3. Phase des AKW Taipingling in der Provinz Guangdong sowie neue Standorte für das AKW Zhuanghe in der Provinz Liaoning und das AKW Laiyang in der Provinz Shandong. Diese Projekte sind Teil eines langfristigen Plans zur kontinuierlichen Erhöhung des Anteils der Kernkraft an der Stromerzeugung des Landes.

Moderne Technologien und neue Reaktoren

Beim AKW-Projekt Jinqimen ist der Einsatz im Inland produzierter, modernisierter Reaktoren der dritten Generation vom Typ Hualong One Version 2.0 geplant. Nach Abschluss des Baus wird die Anlage sechs Blöcke umfassen und zur viertgrößten Kernenergiebasis von Ningbo werden, wobei auch die Beteiligung von Privatkapital vorgesehen ist.

Ähnliche Hualong One Version 2.0-Technologie wird beim Bau des AKW Taipingling eingesetzt. Jeder Block des Kraftwerks wird eine Leistung von 1217 MW haben, und nach der vollständigen Inbetriebnahme wird die jährliche Stromerzeugung voraussichtlich 55 Milliarden kWh übersteigen.

Größte Bauwerke und Zukunftspläne

Das AKW Laiyang in Shandong wird eines der größten Bauwerke des Programms sein. Seine ersten beiden Blöcke werden mit Reaktoren der dritten Generation vom Typ Guohe One – einer weiteren heimischen Entwicklung – ausgestattet, die jeweils eine Leistung von 1543 MW haben.

Die Gesamtkosten der Station Laiyang werden auf etwa 18 Milliarden US-Dollar geschätzt. Nach Fertigstellung aller sechs Blöcke wird diese Anlage voraussichtlich das nach installierter Leistung größte Kernkraftwerk Chinas sein und den Grundstein für den massenhaften und standardisierten Bau von Guohe One-Reaktoren legen.

Die Genehmigung dieser Projekte markiert den Beginn von Chinas regelmäßigem Programm zur Genehmigung neuer Kernkraftbauten für das Jahr 2026. In den Jahren 2022–2025 hatte die Regierung jährlich den Bau von mindestens 10 neuen Reaktoren genehmigt.

Unter Berufung auf chinesische Medien belegt China derzeit weltweit den ersten Platz bei den operativen Kernenergieleistungen und der Anzahl der im Bau befindlichen Reaktoren. Die neuen Infrastrukturprojekte bleiben einer der größten Investitionsbereiche der nationalen Wirtschaft.