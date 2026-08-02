China startet große Atomenergieprojekte im Wert von 25 Milliarden Dollar

·59·Technologie
China startet große Atomenergieprojekte im Wert von 25 Milliarden Dollar

Die chinesische Regierung hat offiziell den Bau von vier neuen Kernkraftwerken mit einem Gesamtwert von über 25 Milliarden US-Dollar genehmigt. Diese ehrgeizige Initiative sieht die Inbetriebnahme von acht neuen Blöcken im Land vor, läutet 2026 die nächste Phase des Ausbaus der Kernenergie ein und ist ein entscheidender Schritt in Chinas kohlenstoffarmem Energiestrategie. Dies berichtet Ixbt.com, berichtet .

Laut ixbt.com umfasst die neu genehmigte Liste die 2. Phase des AKW Jinqimen in der Provinz Zhejiang, die 3. Phase des AKW Taipingling in der Provinz Guangdong sowie neue Standorte für das AKW Zhuanghe in der Provinz Liaoning und das AKW Laiyang in der Provinz Shandong. Diese Projekte sind Teil eines langfristigen Plans zur kontinuierlichen Erhöhung des Anteils der Kernkraft an der Stromerzeugung des Landes.

Moderne Technologien und neue Reaktoren

Beim AKW-Projekt Jinqimen ist der Einsatz im Inland produzierter, modernisierter Reaktoren der dritten Generation vom Typ Hualong One Version 2.0 geplant. Nach Abschluss des Baus wird die Anlage sechs Blöcke umfassen und zur viertgrößten Kernenergiebasis von Ningbo werden, wobei auch die Beteiligung von Privatkapital vorgesehen ist.

Ähnliche Hualong One Version 2.0-Technologie wird beim Bau des AKW Taipingling eingesetzt. Jeder Block des Kraftwerks wird eine Leistung von 1217 MW haben, und nach der vollständigen Inbetriebnahme wird die jährliche Stromerzeugung voraussichtlich 55 Milliarden kWh übersteigen.

Größte Bauwerke und Zukunftspläne

Das AKW Laiyang in Shandong wird eines der größten Bauwerke des Programms sein. Seine ersten beiden Blöcke werden mit Reaktoren der dritten Generation vom Typ Guohe One – einer weiteren heimischen Entwicklung – ausgestattet, die jeweils eine Leistung von 1543 MW haben.

Die Gesamtkosten der Station Laiyang werden auf etwa 18 Milliarden US-Dollar geschätzt. Nach Fertigstellung aller sechs Blöcke wird diese Anlage voraussichtlich das nach installierter Leistung größte Kernkraftwerk Chinas sein und den Grundstein für den massenhaften und standardisierten Bau von Guohe One-Reaktoren legen.

Die Genehmigung dieser Projekte markiert den Beginn von Chinas regelmäßigem Programm zur Genehmigung neuer Kernkraftbauten für das Jahr 2026. In den Jahren 2022–2025 hatte die Regierung jährlich den Bau von mindestens 10 neuen Reaktoren genehmigt.

Unter Berufung auf chinesische Medien belegt China derzeit weltweit den ersten Platz bei den operativen Kernenergieleistungen und der Anzahl der im Bau befindlichen Reaktoren. Die neuen Infrastrukturprojekte bleiben einer der größten Investitionsbereiche der nationalen Wirtschaft.

ChinaKernkraftAtomenergieInvestitionenReaktor
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Redmi K100 Pro Max Flaggschiff: Technische Daten und TestergebnisseRedmi K100 Pro Max Flaggschiff: Technische Daten und TestergebnisseHeute, 15:23Crussis e-Full 12.11 Pro X vorgestellt: Ein Flaggschiff für 12 Tausend EuroCrussis e-Full 12.11 Pro X vorgestellt: Ein Flaggschiff für 12 Tausend EuroHeute, 14:56SpaceX absolviert 90. Falcon-Raketenstart des Jahres 2026SpaceX absolviert 90. Falcon-Raketenstart des Jahres 2026Heute, 13:57Historische Veränderungen in den Steam-Statistiken beobachtetHistorische Veränderungen in den Steam-Statistiken beobachtetHeute, 13:28Hauptproblem beim Samsung Galaxy Z Fold 8 Display tritt erneut aufHauptproblem beim Samsung Galaxy Z Fold 8 Display tritt erneut aufHeute, 12:27Hisense präsentiert Dual-Screen E-Ink-Smartphone nach vierjähriger PauseHisense präsentiert Dual-Screen E-Ink-Smartphone nach vierjähriger PauseHeute, 11:26
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel