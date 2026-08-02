Crussis e-Full 12.11 Pro X vorgestellt: Ein Flaggschiff für 12 Tausend Euro

Eine ganz besondere Premiere fand auf dem Fahrradmarkt statt: Laut ixbt.com hat das Unternehmen Crussis sein neues E-Mountainbike-Flaggschiff der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Modell mit dem Namen e-Full 12.11 Pro X zog sofort durch seine fortschrittlichen Technologien, perfekten Komponenten und den stolzen Preis die Aufmerksamkeit auf sich. Dieses zweiradgetriebene Transportmittel weckt nicht nur bei Sportbegeisterten, sondern auch bei Fans moderner Premium-Technologien großes Interesse. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal des neuen Modells ist sein Preis. Wie Ixbt.com berichtet, beläuft sich der Wert dieses Flaggschiffs auf satte 12.000 Euro. Damit gehört es zu den teuersten Serienmodellen auf dem Markt für E-Bikes für Verbraucher. Dieser hohe Preis begründet sich durch die hochwertigen Materialien des Fahrzeugs und modernste Ingenieurlösungen.

Leistung und technische Möglichkeiten

Im Zentrum des Fahrrads befindet sich ein leistungsstarker DJI Avinox M2S Elektromotor, der im Boost-Modus ein beeindruckendes Drehmoment von bis zu 150 N·m liefert. Die Batterie als Basis des elektrischen Systems hat eine Kapazität von 800 W·h. Laut Angaben des Herstellers lässt sich der Akkustand mithilfe des mitgelieferten Schnellladegeräts mit 12 A in nur einer halben Stunde auf bis zu 75 Prozent aufladen.

Auch in puncto Steuerung und Komfort hat der Hersteller hohe Standards eingehalten. Am Oberrohr des Rahmens ist ein modernes OLED-Display integriert, das die Überwachung aller wichtigen Kennzahlen ermöglicht. Zudem gibt es am Lenker separate Tasten zum Wechseln der Modi. Ein weiteres interessantes Feature des Modells ist das Vorhandensein eines USB Type-C Anschlusses mit einer Leistung von bis zu 65 W, mit dem sich ein Smartphone oder Laptop während der Fahrt aufladen lässt.

Premium-Komponenten

Das Crussis e-Full 12.11 Pro X ist mit den fortschrittlichsten Komponenten ausgestattet. Insbesondere verfügt das Transportmittel über ein hochwertiges Fahrwerk, das mit einer Fox Podium Grip X2 Kashima Gabel und einem Fox Float X Live Valve Neo Evol LV Dämpfer versehen ist. Für das Bremssystem wurden zuverlässige SRAM Maven Ultimate Hydraulikbremsen gewählt. Im Gegensatz zu vielen modernen E-MTB-Modellen besitzt dieses Fahrrad Vorder- und Hinterräder in derselben Größe.

Das Fahrrad ist mit FSA Gradient i30 Carbon-Laufrädern und Maxxis-Reifen bestückt. Die Schaltung übernimmt ein elektronisches 12-Gang-Schaltsystem vom Typ SRAM XX Eagle AXS T-Type. Unabhängigen Tests zufolge beträgt das Gewicht dieses E-Bikes in Größe L etwa 22,3 Kilogramm, obwohl der offizielle Hersteller die genauen Gewichtsangaben noch nicht veröffentlicht hat.