USA verbietet Verkauf von Polestar-Elektroautos wegen chinesischer Technologie

Die US-Regierung hat den Verkauf neuer Elektrofahrzeuge der schwedischen Marke Polestar im gesamten Land offiziell verboten. Das Handelsministerium unter der Donald Trump-Administration lehnte den Antrag des Unternehmens auf eine Sondergenehmigung für den Vertrieb seiner Fahrzeuge ab. Diese Entscheidung hat auf dem internationalen Automobilmarkt für großes Aufsehen gesorgt und signalisiert, dass sich die Türen zum amerikanischen Markt für Marken mit chinesischem Kapital schließen. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Als Hauptgrund für diese drastische Maßnahme wird die in den USA geltende „Connected Vehicle Rule“ (Regel für vernetzte Fahrzeuge) angeführt. Gemäß dieser Vorschrift ist der Verkauf von Fahrzeugen, die in China entwickelte Software oder Hardware verwenden, aus Gründen der nationalen Sicherheit auf US-Gebiet eingeschränkt. Obwohl die Marke Polestar Schweden zugeordnet wird, ist ihr Hauptbesitzer der chinesische Autogigant Geely.

Strategische Änderungen und Fokus auf Europa

Vertreter von Polestar erklärten, dass sie ihre Strategie nach dieser Entscheidung überdenken müssen. Laut einer Erklärung des Unternehmens wird der Schwerpunkt nun auf den europäischen Markt gelegt. Interessanterweise entfallen fast 94 Prozent des für das erste Quartal 2026 prognostizierten Einzelhandelsumsatzes auf Märkte außerhalb der USA. Dies bedeutet, dass der Verlust des amerikanischen Marktes zwar schmerzhaft, aber nicht katastrophal für das Unternehmen ist.

Die derzeit in US-Händlerzentren vorhandenen Bestände der Modelle Polestar 3 und Polestar 4 bleiben im Verkauf. Das Unternehmen hat garantiert, dass es den Service für bestehende Kunden fortsetzt und der Zugang zu Servicenetzwerken erhalten bleibt. Für neue Chargen und zukünftige Modelle bleiben die amerikanischen Straßen jedoch gesperrt.

Kontroverse Entscheidungen und Marktanalyse

Viele Experten der Branche bewerten diese Entscheidung der US-Regierung als unerwartet. Der Grund dafür ist, dass vor wenigen Monaten Volvo, das ebenfalls zur Geely-Gruppe gehört, die Erlaubnis erhielt, seine Elektroautos in den USA zu verkaufen. Der diskriminierende Ansatz gegenüber der Marke Polestar wird als neue Phase der Handelskriege interpretiert.

Solche Nachrichten sind auch für den Automobilmarkt in Usbekistan von Bedeutung, da das Interesse an Marken wie Polestar und Geely in unserem Land wächst. Solche Einschränkungen der USA könnten die globale Logistik und Produktionsketten beeinflussen und eine wichtige Rolle bei der Preisgestaltung von Elektrofahrzeugen spielen. Derzeit mobilisiert Polestar alle seine Ressourcen, um seinen Anteil an den europäischen und asiatischen Märkten zu stärken.