Apple-Produktpreise steigen stark an: MacBook- und iPad-Modelle werden teurer

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Apple-Produktpreise steigen stark an: MacBook- und iPad-Modelle werden teurer

Apple hat die Preise für seine Computer- und Tablet-Linien überarbeitet. Laut Bloomberg hat ein erheblicher Anstieg der Kosten für RAM und SSDs auf dem Weltmarkt den Technologiegiganten dazu gezwungen, die Endproduktpreise zu erhöhen. Während diese Änderungen die iPhone-Smartphones bisher nicht betreffen, haben sich die Preise für Mac- und iPad-Geräte deutlich geändert. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der größte Preisanstieg wurde beim Mac Studio beobachtet. Dieses Gerät, ausgestattet mit dem M4 Max Prozessor, wird nun für 2.500 Dollar statt 2.000 Dollar verkauft. Die Erhöhung um 500 Dollar für diesen Computer, der für professionelle Nutzer und Designer konzipiert ist, ist einer der größten Sprünge in diesem Bereich.

Änderungen bei MacBook- und iPad-Modellen

Auch im Laptop-Segment steigen die Preise erheblich. Insbesondere der Preis für das MacBook Pro in der Basiskonfiguration stieg von 1.700 Dollar auf 2.000 Dollar. Das beliebte MacBook Air Modell ist nun mit 1.300 Dollar statt 1.100 Dollar bepreist. Sogar das als günstigste geltende MacBook Neo Modell hat seinen „Budget“-Status etwas verloren — sein Preis stieg von 600 Dollar auf 700 Dollar.

Eine ähnliche Situation ist auf dem Tablet-Markt zu beobachten. Das iPad Pro, das als leistungsstärkstes Tablet von Apple gilt, wird nun für 1.200 Dollar statt 1.000 Dollar angeboten. Das iPad Air aus dem Mittelsegment ist von 600 Dollar auf 750 Dollar gestiegen. Im Folgenden ist die Liste der Geräte mit geänderten Preisen aufgeführt:

  • Mac Studio (M4 Max) — 2.500 Dollar (zuvor 2.000$);
  • MacBook Pro (Basis) — 2.000 Dollar (zuvor 1.700$);
  • MacBook Air — 1.300 Dollar (zuvor 1.100$);
  • iPad Pro — 1.200 Dollar (zuvor 1.000$);
  • iPad Air — 750 Dollar (zuvor 600$).
Analysten merken an, dass Apple lange Zeit versuchte, die Werte seiner Produkte trotz steigender Komponentenkosten stabil zu halten. Unternehmenschef Tim Cook hatte zuvor gewarnt, dass Preiserhöhungen unvermeidlich seien. Dank großer Abnahmemengen und einer engen Integration mit den Lieferanten konnte das Unternehmen der globalen Inflation standhalten, doch die aktuelle Lage auf dem Komponentenmarkt erforderte eine Änderung der Preispolitik.

Es wird erwartet, dass sich diese Änderungen direkt auf den Markt in Usbekistan auswirken werden. Apple-Produkte, die von offiziellen und inoffiziellen Händlern importiert werden, orientieren sich an den Weltmarktpreisen. Daher ist in den kommenden Tagen mit einem Preisanstieg für MacBook- und iPad-Modelle in lokalen Geschäften zu rechnen.

Dass die Preise der iPhone-Modelle vorerst unverändert bleiben, ist der einzige Trost für die Nutzer. Sollten die Kosten für Komponenten jedoch weiter steigen, ist es nicht auszuschließen, dass auch die Smartphone-Preise in Zukunft überarbeitet werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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