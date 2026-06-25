Borussia Dortmund fordert 100 Millionen Euro für Felix Nmecha

Der deutsche Verein Borussia Dortmund hat seine Transferpolitik bezüglich seines führenden Mittelfeldspielers Felix Nmecha verschärft. Angesichts des Interesses englischer Premier-League-Teams hat die Dortmunder Führung eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro festgelegt. Diese Entscheidung wird mit dem Wunsch begründet, den maximalen Gewinn zu erzielen, bevor die Ausstiegsklausel im Vertrag des Spielers in Kraft tritt. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Laut einem Bericht von Kicker beabsichtigt Borussia Dortmund nicht, den 25-jährigen Fußballer im aktuellen Sommertransferfenster zu verkaufen. Daher möchte der deutsche Topclub die meisten europäischen Vereine durch ein Ultimatum von 100 Millionen Euro aus dem Rennen nehmen. Der im März unterzeichnete neue Vertrag gibt dem Verein die volle Kontrolle über die Transferangelegenheiten.

Geheimklauseln und Preisabschläge im Vertrag

Es wird darauf hingewiesen, dass im aktuellen Vertrag von Nmecha für die Saison 2026 keine feste Ausstiegsklausel festgelegt ist. Ab 2027 wird jedoch eine Kaufklausel in Höhe von 80 Millionen Euro aktiviert. Bis 2028 soll dieser Betrag weiter auf 70 Millionen Euro sinken. Aus diesem Grund strebt Borussia Dortmund an, die aktuelle Situation zu nutzen, um Rekordsummen aus seinem Transfer zu generieren.

Felix Nmecha gilt für englische Clubs nicht nur wegen seines Könnens, sondern auch aufgrund seines rechtlichen Status als sehr attraktives Asset. Obwohl er in Hamburg geboren wurde, verbrachte er eine lange Zeit in der Akademie von Manchester City. Dies verleiht ihm den Status eines „Homegrown Player“ in der Premier League. Gemäß den Regeln der englischen Liga muss jedes Team mindestens acht solcher Spieler im Kader haben, was Nmechas Preis künstlich in die Höhe treibt.

Wettbewerb zwischen den europäischen Topclubs

Laut Sky Sports zeigen nicht nur englische Clubs, sondern auch der spanische Riese Real Madrid ernsthaftes Interesse an dem Spieler. Insbesondere prüft Madrids Trainer Jose Mourinho persönlich die Kandidatur von Nmecha, um das Mittelfeld zu verstärken. Der Trainer schätzt die Kreativität und die hohe Energie des Spielers auf dem Platz sehr.

Zudem wird erwartet, dass auch Manchester United und Manchester City aktiv am Transferrennen teilnehmen werden. Nmechas glanzvoller Auftritt bei der Weltmeisterschaft hat seinen Marktwert weiter gesteigert. Derzeit ist Borussia Dortmund bereit, alle Angebote zu prüfen, beabsichtigt jedoch, Beträge unter 100 Millionen Euro abzulehnen.

Sollte dieser Transfer zustande kommen, könnte Felix Nmecha zu einem der teuersten Verkäufe in der Geschichte von Dortmund werden. Bisher hat der Spieler selbst noch keine endgültige Entscheidung über seine Zukunft getroffen, aber die Möglichkeit einer Rückkehr in die Premier League ist für ihn natürlich interessant.