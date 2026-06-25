Das historische und lang erwartete Debüt unserer Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft begann mit ernsthaften Herausforderungen. Die Auslosung war gnadenlos: In den ersten beiden Spielen trafen wir auf zwei der Giganten des Weltfußballs, Kolumbien und Portugal.

Obwohl Fabio Cannavaros Schützlinge in beiden Partien ihre Chancen verpassten, kann man nicht sagen, dass die WM für uns ein Misserfolg ist. Der Grund ist, dass einige Vertreter der Nationalmannschaft bereits die Aufmerksamkeit ausländischer Top-Klubs, Scouts und renommierter Agenten erregt haben.

Das Geständnis des renommierten Agenten Paulo Barboza

Paulo Barboza, ein berühmter portugiesischer Fußballagent, der den usbekischen Fußball seit geraumer Zeit genau beobachtet, analysierte das Spiel gegen Portugal detailliert. Nach dem Spiel sprach er begeistert über zwei usbekische Stars, die ihn beeindruckt hatten:

«In der usbekischen Nationalmannschaft hat mich Abdukodir Husanov sehr erstaunt. Im Spiel gegen Portugal lief das Zusammenspiel der gesamten Mannschaft nicht besonders gut; die Jungs konnten nicht die gleiche Dynamik zeigen wie im Spiel gegen Kolumbien. Aber Husanov stach dennoch hervor.» «Ein weiterer Spieler, Abbosbek Fayzullayev, zeigte ebenfalls eine unerwartet interessante und glanzvolle Leistung. Ich kann mit Zuversicht sagen, dass Abdukodir Husanov in Zukunft einer der stärksten Verteidiger der englischen Premier League (EPL) werden wird. Er besitzt alle dafür notwendigen Qualitäten, er ist ein echter Weltklasse-Spieler!»

Wo sind die Stolz unserer Nationalmannschaft derzeit und wie hoch ist ihr Marktwert?

Diese beiden 22-jährigen Spieler, die die ausländischen Experten nicht ohne Grund in Staunen versetzen, setzen sich bereits auf der großen Bühne durch:

Abdukodir Husanov (Manchester City): Unser Verteidiger hatte nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch auf Vereinsebene eine gewaltige Saison. In der Saison 2025/2026 kam er unter Pep Guardiola in 37 Spielen in allen Wettbewerben zum Einsatz! Er gewann den FA Cup und den EFL Cup. Der Marktwert unseres Spielers, der bis 2029 einen Vertrag bei den Citizens hat, Transfermarkt Portal stieg auf 50 Millionen Euro .

Abbosbek Fayzullayev (Istanbul Basaksehir): Nach seinem erfolgreichen Weg in Russland verbrachte Abbosbek die letzte Saison in der türkischen Süper Lig. Im türkischen Verein kam er in 26 Spielen zum Einsatz und erzielte 4 Tore und gab 7 Vorlagen . Derzeit liegt sein Marktwert bei 7 Millionen Euro .

Auch wenn die Ergebnisse in der WM-Tabelle nicht so sind, wie wir es uns gewünscht haben, bieten solche Großereignisse unseren Spielern wertvolle Erfahrung und dienen als riesiges Schaufenster für den Weg zu den Top-Klubs Europas!