Der renommierte Trainer Jose Mourinho teilte kürzlich in einem Interview seine Erwartungen an die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika. Während er die Favoriten des Turniers aufzählte, äußerte der erfahrene Spezialist einen unerwarteten Wunsch in Bezug auf die Spieler des Real Madrid, die er trainiert. Seiner Meinung nach könnte es für die Interessen des Vereins vorteilhafter sein, wenn die Madrider Stars frühzeitig aus dem Turnier ihrer Nationalmannschaften ausscheiden. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Derzeit sprach Mourinho, der zum zweiten Mal das Ruder bei Real Madrid übernommen hat, im Beast Mode On Podcast mit Adebayo Akinfenwa. Der Trainer verbarg sein Vertrauen in seine Heimat nicht. Er sieht die portugiesische Nationalmannschaft unter der Führung von Cristiano Ronaldo als einen der Hauptanwärter auf den Titel. Gleichzeitig betonte er, dass er traditionell auch große Ergebnisse von der englischen Nationalmannschaft erwartet.

Die Chancen von England und Portugal

Mourinho sagte, dass er das Potenzial der englischen Nationalmannschaft seit vielen Jahren hoch bewertet. Seiner Meinung nach vereint die englische Premier League die stärksten Fußballer der Welt, was sich auch auf Nationalmannschaftsebene auswirken sollte. "Ich sage immer, dass England Weltmeister werden kann. Wir haben eine großartige Generation wie Lampard, Gerrard, Terry und Beckham gesehen. Der aktuelle Kader ist ebenfalls sehr stark, aber sie scheitern oft an kleinen Details wie Elfmeterschießen", bemerkte der Trainer.

Zudem fügte der Spezialist hinzu, dass der Druck der englischen Presse und der Fans sich negativ auf die Spieler auswirke. Seiner Ansicht nach gab es in der englischen Nationalmannschaft immer gute Trainer, doch das Maß an Verantwortung und Erwartungen hindere die Spieler an ihrer freien Entfaltung. Dennoch glaubt er, dass junge Stars wie Jude Bellingham die Situation diesmal ändern können.

Warum sollten die Real Madrid-Stars verlieren?

Mourinhos interessanteste Gedanken bezogen sich auf die Spieler seines Vereins. Im Kader von Real Madrid spielen Führungskräfte ihrer Nationalmannschaften wie Kylian Mbappe, Vinicius Junior und Jude Bellingham. Der Trainer gab offen zu, dass er möchte, dass diese Stars die Weltmeisterschaft frühzeitig verlassen. Dies wurde auch von der Publikation ixbt.com hervorgehoben.

Der Grund ist einfach — die Vorbereitung auf die Vereinssaison und die körperliche Verfassung der Spieler. Wenn die Madrider Stars die Endphasen des Turniers erreichen, kehren sie erschöpft und verspätet zum Verein zurück. Dies könnte die Pläne von Real Madrid für die neue Saison beeinträchtigen. Für Mourinho stehen die Vereinsinteressen und die Gesundheit der Spieler über dem Erfolg der Nationalmannschaften.

Zur Erinnerung: Bei der kommenden Weltmeisterschaft werden viele Rekorde gebrochen. Insbesondere Cristiano Ronaldo ging in die Geschichte ein, indem er zum sechsten Mal bei einer WM traf, und Lionel Messi wurde zum besten Torschützen in der Geschichte des Turniers. In einem solchen Wettbewerbsumfeld löst Mourinhos pragmatischer Ansatz natürlich hitzige Diskussionen in der Fußballwelt aus.