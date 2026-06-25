Apple-Produktpreise steigen: Mac- und iPad-Modelle werden deutlich teurer

Die rasante Entwicklung von AI-Technologien auf dem Weltmarkt und die steigende Nachfrage nach Rechenzentren haben zu unerwarteten Folgen geführt. Vor dem Hintergrund eines Mangels an Speicherchips hat Apple beschlossen, die Preise für seine Mac-Computer und iPad-Tablets offiziell zu erhöhen. Laut Bloomberg haben diese Änderungen die iPhone-Smartphones bisher nicht betroffen, doch bis zum Jahresende könnte sich die Situation ändern. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet dass.

Laut Aussagen von Unternehmensvertretern gegenüber CNBC steht der Sektor der Unterhaltungselektronik vor beispiellosen Herausforderungen. Die sprunghafte Nachfrage nach Speichergeräten für AI-Systeme hat die Preise für Komponenten auf ein Rekordniveau getrieben. Apple-Chef Tim Cook betonte in einem Interview mit dem Wall Street Journal ebenfalls, dass Preissteigerungen "unvermeidlich" seien.

Neue Preise für Mac- und iPad-Modelle

Die neue Preispolitik umfasst fast alle Laptops und Tablets. Insbesondere die Änderungen in der MacBook -Serie stellen sich wie folgt dar:

Der Startpreis des MacBook Air stieg von 1099 $ auf 1299 $;

Das MacBook Pro wird nun ab 1999 $ statt 1699 $ verkauft;

Der Preis für das Mac Studio für professionelle Anwender stieg von 1999 $ auf 2499 $;

Das neue MacBook Neo Modell wurde auf 699 $ statt 599 $ festgelegt.

Auch im Tablet-Segment ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Der Preis des iPad Air stieg von 599 $ auf 749 $, das iPad Pro von 999 $ auf 1199 $. Sogar das günstigste iPad-Modell (mit A16 Chip) kostet nun 449 $ statt 349 $. Der Preis des iPad Mini stieg um 100 $ auf 599 $.

Andere Geräte und die Aussichten für das iPhone

Die Preiserhöhungen beschränkten sich nicht nur auf Computer und Tablets. Apple hat auch die Preise für Smart-Home-Systeme und Zubehör überarbeitet. Der Standard-HomePod stieg auf 349 $ (zuvor 299 $), HomePod Mini und Apple TV Geräte auf 129 $ (zuvor 99 $). Das teuerste Produkt des Unternehmens, das Vision Pro Headset, wird nun zu einem Preis von 3699 $ angeboten.

Der Grund, warum die iPhone-Preise vorerst unverändert bleiben, ist, dass bei der Smartphone-Produktion der Mangel an Hauptprozessoren stärker ins Gewicht fällt als der an Speicherchips. Analysten sagen jedoch, dass dies ein vorübergehender Zustand sei. Laut Daten des Forschungsunternehmens Counterpoint sind DRAM-Speicher für Smartphones im ersten Quartal dieses Jahres um 50 Prozent und NAND-Flash-Speicher um mehr als 90 Prozent teurer geworden.

Es wird erwartet, dass diese Änderungen direkte Auswirkungen auf den Markt in Usbekistan haben werden. Da Apple-Produkte hauptsächlich aus dem Ausland importiert werden, könnten die Preise für Mac- und iPad-Modelle in offiziellen und inoffiziellen Geschäften in den kommenden Wochen erheblich steigen. Dies veranlasst die Verbraucher, die Preise vor einem Kauf erneut zu analysieren.