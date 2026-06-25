Nothing Phone (4b) Design offiziell enthüllt: Was hat sich optisch geändert?

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Nothing Phone (4b) Design offiziell enthüllt: Was hat sich optisch geändert?

Die britische Marke Nothing hat das offizielle Design ihres nächsten erschwinglichen Smartphones, des Nothing Phone (4b), bekannt gegeben. Das Gerät, das voraussichtlich auf dem indischen Markt debütieren wird, zielt darauf ab, die einzigartige ästhetische Vision des Unternehmens fortzusetzen und seine Position im Mittelklassesegment zu stärken. Diese Nachricht kam für Technikbegeisterte überraschend, da die Spekulationen über das Aussehen mit dem nahenden Präsentationstermin zunahmen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com kombiniert das Design des Nothing Phone (4b) charakteristische Elemente der Modelle Phone (4a) und Phone (4a) Pro. Obwohl das Smartphone den traditionellen transparenten Gehäusestil des Unternehmens beibehält, ist die Transparenz diesmal nur auf den Kamerablock im oberen Bereich beschränkt. Dieser Ansatz wurde zuvor beim Phone (4a) Pro Modell verwendet und verleiht dem Gerät ein kompakteres und moderneres Aussehen.

Eine neue Version des Glyph-Interfaces

Das für Nutzer bekannte Glyph Interface System wurde im neuen Modell leicht verändert. Die großflächigen Lichtpaneele älterer Geräte wurden durch den Glyph Bar ersetzt, der erstmals im Phone (4a) Modell zu sehen war. Dieses Panel bietet einzigartige visuelle Effekte bei Benachrichtigungen und Anrufen und ist das Hauptidentifikationsmerkmal der Marke Nothing. In den offiziellen Renderings wird das Smartphone in Blau gezeigt, Insider betonen jedoch, dass auch Varianten in Schwarz und Weiß erwartet werden.

Bisher hat sich das Unternehmen auf die Darstellung des hinteren Panels beschränkt. Wie schmal das Frontpanel und die Bildschirmränder sein werden, bleibt ein Geheimnis. Da Nothing jedoch stets auf symmetrische Rahmen achtet, könnte das Phone (4b) die Nutzer auch in dieser Hinsicht überzeugen.

Technische Daten und Leistung

Obwohl die technischen Daten des Geräts noch nicht offiziell bestätigt wurden, haben Informationen auf der Geekbench-Plattform einige Details preisgegeben. Demnach wird das Nothing Phone (4b) mit einem Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 Prozessor ausgestattet. Dieser Chipsatz gewährleistet eine stabile Leistung und Energieeffizienz für Mittelklasse-Smartphones.

Den Testergebnissen zufolge erreichte das Gerät 1088 Punkte im Single-Core-Modus und 3155 Punkte im Multi-Core-Modus. Zudem wird erwartet, dass das Smartphone über 8 GB RAM verfügt und mit dem neuesten Android 16 Betriebssystem läuft. Dies bedeutet, dass Nothing seine Geräte softwareseitig über einen langen Zeitraum unterstützen wird.

Auf dem usbekischen Markt gewinnen Nothing-Produkte aufgrund ihres ungewöhnlichen Designs bei Jugendlichen an Popularität. Das Phone (4b) Modell wird sich zweifellos durch seinen erschwinglichen Preis und den typischen „transparenten“ Stil der Marke von der Konkurrenz abheben. In den kommenden Tagen werden voraussichtlich alle Funktionen und der Preis des Smartphones offiziell bekannt gegeben.

NothingSmartphoneTechnologieAndroid 16Qualcomm
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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