Xiaomi stellt die neue Generation des Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L vor

Xiaomi, einer der führenden Vertreter der Technologiewelt, weitet sein Smart-Home-Ökosystem weiter aus. Diesmal hat die Marke den Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L vorgestellt, einen intelligenten Thermopot, der sich nicht nur durch sein Volumen, sondern auch durch seine technologischen Möglichkeiten auszeichnet. Dieses Gerät vereint alle Funktionen, die für eine moderne Küche notwendig sind. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Hauptmerkmal des neuen Geräts ist das System der "aktiven Wasserzirkulation". Laut ixbt.com gewährleistet diese Technologie eine gleichmäßige Erwärmung des Wassers im Reservoir. Normalerweise ist bei Thermopots ein Temperaturunterschied zwischen den oberen und unteren Wasserschichten spürbar, doch die Xiaomi-Ingenieure haben dieses Problem gelöst. Wenn der Temperaturhaltemodus für 30 Minuten aktiviert ist, übersteigt der Unterschied zwischen den Wasserschichten nicht ±2°C.

Intelligente Steuerung und präzise Temperatureinstellungen

Ein weiterer Vorteil des Modells Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L ist seine Flexibilität. Im Gegensatz zu klassischen Thermopots ermöglicht dieses Gerät die Temperatureinstellung mit einer Genauigkeit von 1°C. Dies ist besonders nützlich beim Aufbrühen verschiedener Teesorten oder bei der Zubereitung von Babybrei. Benutzer können die Heizparameter über die Mi Home App aus der Ferne festlegen.

Besonderes Augenmerk wurde auch auf die technischen Eigenschaften und die Sicherheit des Geräts gelegt:

Der Innenbehälter ist aus nahtlosem 316L lebensmittelechtem Edelstahl gefertigt;

Alle Teile, die mit Wasser in Kontakt kommen, bestehen aus hochwertigen, umweltfreundlichen Materialien;

Es gibt ein elektronisches System zur Überwachung des Wasserstands;

Ein spezielles doppeltes Geräuschreduzierungs-System ist installiert.

Vom Design her ist das Gerät im für die Marke Xiaomi typischen minimalistischen Stil gehalten und passt in jede Inneneinrichtung. Das 5L-Volumen des Thermopots ist sehr praktisch für große Familien oder Büroangestellte. Zudem ist der Innenbehälter herausnehmbar, was den Wasch- und Reinigungsprozess erheblich erleichtert.

Was den Preis betrifft, so liegt der empfohlene Einzelhandelspreis des Geräts auf dem chinesischen Markt bei 699 Yuan. Dank Vorbestellungen und verschiedener Subventionen können Käufer es jedoch für etwa 83 Dollar erwerben. Es wird erwartet, dass dieses Modell in den kommenden Monaten über offizielle oder parallele Importe auf den Markt in Usbekistan kommt, was eine großartige Nachricht für Smart-Home-Technik-Fans ist.