Carlo Ancelotti: "Der 34-jährige Neymar spielt immer noch mit der Leidenschaft eines Kindes"

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Carlo Ancelotti: "Der 34-jährige Neymar spielt immer noch mit der Leidenschaft eines Kindes"

Brasiliens Cheftrainer Carlo Ancelotti äußerte sich nach dem Spiel gegen Schottland im Rahmen der Weltmeisterschaft warm über den Teamstar Neymar. Der erfahrene Spezialist war beeindruckt vom Einsatz des Stürmers, der nach einer langen Pause in den Kader zurückkehrte, und seiner grenzenlosen Liebe zum Fußball. Dies berichtete Goal.com Bericht meldet.

In der Begegnung im Hard Rock Stadium in Miami errang Brasilien einen souveränen 3:0-Sieg. Neymar kam in der 72. Minute des Spiels zum Einsatz, in dem Vinicius Junior einen Doppelpack erzielte und Matheus Cunha ein Tor beisteuerte. Dies gab der legendären "Nummer zehn" die Möglichkeit, zum vierten Mal in Folge an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen.

Laut Goal.com war Neymar seit Oktober 2023 nicht mehr für die Nationalmannschaft aufgetreten. Nach genau 981 Tagen kehrte er im "gelben Trikot" auf den Platz zurück. Carlo Ancelotti würdigte besonders den professionellen Ansatz des Spielers im Rehabilitationsprozess und seine Beharrlichkeit bei der Wiederherstellung der körperlichen Verfassung.

Neymars Rückkehr und die Motivationsfrage

"Er hatte es verdient, eingewechselt zu werden, da er den Genesungsprozess sehr ernsthaft und professionell durchlaufen hat", sagte Ancelotti in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Laut dem Trainer agiert Neymar selbst in der Endphase seiner Karriere mit einer großen Leidenschaft auf dem Platz, wie ein kleines Kind.

Auf die Frage spanischer Journalisten, ob Neymar zusätzliche Motivation benötige, antwortete Ancelotti bestimmt. Er betonte, dass das Spiel für die "Selecao" für jeden Fußballer eine riesige Ehre sei und kein zusätzlicher Ansporn nötig sei. In jeder seiner Bewegungen ist spürbar, dass Fußball für Neymar nicht nur ein Beruf, sondern der Sinn seines Lebens ist.

Statistiken zufolge ist Neymars Erbe bei Weltmeisterschaften bedeutend: Er hat bisher 8 Tore erzielt und 4 Vorlagen im Turnier gegeben. Der Sieg über Schottland führte Brasilien als Tabellenführer der Gruppe C in die Play-off-Runde.

Wer wird der nächste Gegner sein?

Nun wird die brasilianische Nationalmannschaft nach Houston reisen, um dort am Viertelfinale teilzunehmen. In der nächsten Runde wird man einen der Nationalmannschaften der Niederlande, Japans oder Schwedens als Gegner erwarten. Ancelotti ist sich bewusst, dass die entscheidende Phase des Turniers beginnt und das Spiel unabhängig vom Gegner sehr schwierig sein wird.

Brasilien unter der Leitung des italienischen Spezialisten setzt seinen offensiven und attraktiven Fußball fort. Die Rückkehr eines erfahrenen Führers wie Neymar wird sich voraussichtlich positiv auf die interne Atmosphäre des Teams auswirken und ein Erfolgsfaktor in den entscheidenden Spielen sein.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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