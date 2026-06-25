General Intuition, das KI durch Videospiele trainiert, mit 2,3 Mrd. Dollar bewertet

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General Intuition, das KI durch Videospiele trainiert, mit 2,3 Mrd. Dollar bewertet

Das in New York ansässige Startup General Intuition hat 320 Millionen Dollar investiert, um ein universelles „Gehirn“ für Roboter und digitale Agenten auf Basis von Videospieldaten zu entwickeln. Nach dieser Finanzierungsrunde erreichte die Unternehmensbewertung 2,3 Milliarden Dollar. Diese Technologie bietet einen revolutionären Ansatz, um KI nicht nur in virtuellen Welten, sondern auch in der realen Welt navigieren zu lassen, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Gründer und CEO Pim de Witte betont, dass ihr Agent in komplexen Spielen wie Fortnite hunderte Stunden lang eigenständig agieren kann. Das Interessanteste dabei ist, dass derselbe Algorithmus auch zur Steuerung von vierbeinigen Robotern eingesetzt wird. Dies bedeutet, dass die KI die in virtuellen Umgebungen gesammelten Erfahrungen erfolgreich auf die physische Welt übertragen kann.

Von Videospielen zur echten Robotik

Der Ansatz von General Intuition unterscheidet sich grundlegend von dem der Konkurrenz. Während die meisten Unternehmen versuchen, KI nur durch die Analyse von Videos zu trainieren, berücksichtigt das Team von de Witte auch, welche Tasten die Benutzer während des Spiels gedrückt haben. Diese Methode hilft dem Modell, räumlich-zeitliches Denken (spatial-temporal reasoning) besser zu verstehen.

Laut TechCrunch bezog das Unternehmen seine erste Datenbank von der Plattform Medal. Diese Plattform ermöglicht es Spielern, ihre Spielverläufe hochzuladen. Millionen Stunden an Spielclips und die dazugehörigen Steuerungsbefehle dienten als perfektes Trainingsgelände für das Modell von General Intuition. Infolgedessen lernt der Roboter sehr schnell, Objekte in der realen Welt zu verstehen.

Nach Angaben der Experten des Unternehmens reichten nur acht Minuten an realen Daten aus, um den Roboter an eine neue Umgebung anzupassen. Zum Beispiel konnte ein Roboter, der mit Straßendaten konfiguriert wurde, sich problemlos zwischen Stühlen und Hindernissen in einem Büro bewegen. Dies gilt als ein sehr hohes Ergebnis für die moderne Robotik.

Zukünftige Möglichkeiten

Im Gegensatz zu textbasierten Modellen (LLM) wie ChatGPT ist das von General Intuition entwickelte Modell darauf spezialisiert, schnell auf visuelle Informationen zu reagieren und physische Aktionen auszuführen. Es wird erwartet, dass diese Technologie in Zukunft in folgenden Bereichen eingesetzt wird:

  • Steuerung komplexer Logistik- und Lagerroboter;
  • Haushaltsroboter, die tägliche Aufgaben erledigen;
  • Virtuelle Assistenten, die sich in Spielen und Anwendungen wie Menschen verhalten;
  • Sicherere und intelligentere Entscheidungsmechanismen für autonome Systeme.
Die Gesamtinvestitionen des Unternehmens belaufen sich nun auf 454 Millionen Dollar. Solche großen Investitionen beweisen, dass Videospiele in der Technologiewelt nicht nur Unterhaltung sind, sondern die wichtigste Datenquelle für die Schaffung zukünftiger allgemeiner künstlicher Intelligenz (AGI).

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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