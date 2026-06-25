José Mourinho, der als Cheftrainer zu Real Madrid zurückkehrt, hat sich erstmals offiziell zu den Gerüchten über den Verkauf der führenden Spieler des Teams geäußert. Der portugiesische Spezialist wies Spekulationen zurück, dass er im Rahmen seines neuen Projekts eine drastische "Säuberung" des Kaders durchführen würde, und erklärte, dass sein Hauptaugenmerk darauf liege, die vorhandenen Stars zu behalten. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

In einem exklusiven Interview im Beast Mode On Podcast verbarg Mourinho nicht sein Erstaunen über die in der Presse kursierenden Meldungen. Seiner Meinung nach seien die Gespräche über die Transferliste für mehrere Starspieler aufgrund interner Konflikte aus der Zeit früherer Trainer grundlos. Der Trainer wird voraussichtlich am 1. Juli offiziell seinen Dienst antreten.

Philosophie der Arbeit mit Stars

"Ich möchte diese Spieler in meiner Mannschaft sehen! Ich möchte mit den besten Spielern arbeiten. Meine derzeitige Aufgabe ist es, das Team zu einen und einen Weg zu finden, die Probleme der vergangenen Saisons zu beheben. Wenn man Probleme mit Durchschnittsspielern hat, ist das eine echte Tragödie. Große Spieler bleiben immer große Spieler", betonte Mourinho.

Die Saison 2025-26 verlief für Real Madrid nicht wie erwartet. Nach dem Rücktritt von Xabi Alonso wurde das Team vorübergehend von Alvaro Arbeloa geführt. Der "Königliche Club" musste sich in La Liga mit dem zweiten Platz begnügen, unterlag im Copa del Rey dem Albasete und schied in der Champions League im Viertelfinale aus. Genau diese Misserfolge lösten die Diskussionen über große Veränderungen im Team aus.

Neue Transfers und Anforderungen

Mit Mourinhos Ankunft hat der Verein bereits begonnen, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Namen wie Marc Cucurella, Bernardo Silva und Ibrahima Konate wurden als potenzielle Neuzugänge genannt. Der Trainer verbirgt nicht, dass er sehr anspruchsvoll bei der Auswahl von Spielern ist, die in sein Spielsystem passen.

Auf die Frage, worauf er bei der Spielerauswahl achtet, antwortete Mourinho: "Ich suche Qualität. Manchmal sagen die Leute, ein Spieler habe eine großartige Technik, aber eine schwache physische Verfassung. Das bedeutet, dass er kein guter Spieler ist. Oder ein Spieler ist talentiert, aber nicht konstant — solche gelten ebenfalls nicht als große Spieler".

Zur Erinnerung: José Mourinho hat einen Dreijahresvertrag mit Real Madrid unterzeichnet. Dies ist seine zweite Rückkehr nach Madrid; von 2010 bis 2013 sammelte er mit dem Team eine Rekordpunktzahl und gewann die spanische Meisterschaft. Diese Ernennung ist auch für Fußballfans in Usbekistan interessant, da Real Madrid unter Mourinho immer durch ein aggressives und ergebnisorientiertes Spiel bestach.