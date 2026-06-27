Die Autonomie bleibt eines der drängendsten Probleme auf dem Smartphone-Markt. Das chinesische Unternehmen Honor steht kurz vor einem echten technologischen Durchbruch in diesem Bereich. Jüngsten Informationen zufolge plant die Marke, die Kapazität der Geräte durch die Verbesserung der siliziumbasierten Akku-Technologie auf ein unvorstellbares Niveau zu heben. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Wie die Publikation ixbt.com berichtet, erhöht Honor aktiv den Siliziumanteil im Batteriesystem seiner neuen Monoblock-Smartphones. Derzeit nähert sich dieser Wert 30 Prozent. Ein solcher Ansatz ermöglicht es, die Energiekapazität der Batterie drastisch zu erhöhen, ohne die Dicke des Geräts erheblich zu steigern. Für die Nutzer bedeutet dies eine gewaltige Energiequelle in einem kompakten Gehäuse.

Das Unternehmen bereitet bereits die Serienproduktion von Akkus mit einer Kapazität von 12.000 mAh vor. Dieser Wert liegt um ein Vielfaches über dem heutigen Standard für Massen-Smartphones. Zum Vergleich: Die meisten aktuellen Flaggschiffe sind auf Batterien im Bereich von 5.000 – 6.000 mAh beschränkt. In den Honor-Laboren wurden noch erstaunlichere Ergebnisse erzielt: Testmuster demonstrierten die Fähigkeit, bis zu 14.000 mAh Energie zu speichern.

Technologische Grenzen und neue Möglichkeiten

Experten zufolge könnten 14.000 mAh kurzfristig die Obergrenze für die gesamte Smartphone-Industrie darstellen. Unter den aktuellen technologischen Bedingungen ist das Überschreiten dieses Wertes eine äußerst schwierige Aufgabe. Dieser Rekord könnte erst dann gebrochen werden, wenn völlig neue Batteriesysteme von anderen führenden Herstellern eingeführt werden.

Die ersten Schritte in diese Richtung wurden bereits in die Praxis umgesetzt. Das Honor X80 Pro Max Smartphone, das kürzlich auf dem chinesischen Markt erschienen ist, ist ein deutliches Beispiel dafür. Das Hauptmerkmal dieses Geräts ist der riesige Akku mit einer Kapazität von 11.000 mAh. Eine solche Kapazität ermöglicht einen Betrieb des Smartphones über mehrere Tage, selbst im aktivsten Nutzungsmodus.

Es ist zudem anzumerken, dass sich das Honor X80 Pro Max nicht nur durch seine Kapazität, sondern auch durch die Ladegeschwindigkeit auszeichnet. Das Gerät unterstützt eine kabelgebundene Schnellladetechnologie mit 90 W. Zudem kann das Smartphone über die 27 W Reverse-Charging-Funktion als externe Batterie (Powerbank) für andere Gadgets dienen.

Auch auf dem Markt in Usbekistan ist die Marke Honor für ihre ausdauernden Batterien bekannt. Sollten Modelle mit 12.000 und 14.000 mAh auf den globalen Markt kommen, werden sie zweifellos zur besten Wahl für Nutzer in unserem Land, die auf langen Reisen sind oder ständig erreichbar bleiben wollen. Dass die Silizium-Technologie garantiert, dass die Smartphones nicht zu schwer werden, ist einer der wichtigsten Erfolge.