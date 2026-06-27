Revolution der Smartphone-Energie: Honor arbeitet an 14.000 mAh Akkus

·29·Technologie
Revolution der Smartphone-Energie: Honor arbeitet an 14.000 mAh Akkus

Die Autonomie bleibt eines der drängendsten Probleme auf dem Smartphone-Markt. Das chinesische Unternehmen Honor steht kurz vor einem echten technologischen Durchbruch in diesem Bereich. Jüngsten Informationen zufolge plant die Marke, die Kapazität der Geräte durch die Verbesserung der siliziumbasierten Akku-Technologie auf ein unvorstellbares Niveau zu heben. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Wie die Publikation ixbt.com berichtet, erhöht Honor aktiv den Siliziumanteil im Batteriesystem seiner neuen Monoblock-Smartphones. Derzeit nähert sich dieser Wert 30 Prozent. Ein solcher Ansatz ermöglicht es, die Energiekapazität der Batterie drastisch zu erhöhen, ohne die Dicke des Geräts erheblich zu steigern. Für die Nutzer bedeutet dies eine gewaltige Energiequelle in einem kompakten Gehäuse.

Das Unternehmen bereitet bereits die Serienproduktion von Akkus mit einer Kapazität von 12.000 mAh vor. Dieser Wert liegt um ein Vielfaches über dem heutigen Standard für Massen-Smartphones. Zum Vergleich: Die meisten aktuellen Flaggschiffe sind auf Batterien im Bereich von 5.000 – 6.000 mAh beschränkt. In den Honor-Laboren wurden noch erstaunlichere Ergebnisse erzielt: Testmuster demonstrierten die Fähigkeit, bis zu 14.000 mAh Energie zu speichern.

Technologische Grenzen und neue Möglichkeiten

Experten zufolge könnten 14.000 mAh kurzfristig die Obergrenze für die gesamte Smartphone-Industrie darstellen. Unter den aktuellen technologischen Bedingungen ist das Überschreiten dieses Wertes eine äußerst schwierige Aufgabe. Dieser Rekord könnte erst dann gebrochen werden, wenn völlig neue Batteriesysteme von anderen führenden Herstellern eingeführt werden.

Die ersten Schritte in diese Richtung wurden bereits in die Praxis umgesetzt. Das Honor X80 Pro Max Smartphone, das kürzlich auf dem chinesischen Markt erschienen ist, ist ein deutliches Beispiel dafür. Das Hauptmerkmal dieses Geräts ist der riesige Akku mit einer Kapazität von 11.000 mAh. Eine solche Kapazität ermöglicht einen Betrieb des Smartphones über mehrere Tage, selbst im aktivsten Nutzungsmodus.

Es ist zudem anzumerken, dass sich das Honor X80 Pro Max nicht nur durch seine Kapazität, sondern auch durch die Ladegeschwindigkeit auszeichnet. Das Gerät unterstützt eine kabelgebundene Schnellladetechnologie mit 90 W. Zudem kann das Smartphone über die 27 W Reverse-Charging-Funktion als externe Batterie (Powerbank) für andere Gadgets dienen.

Auch auf dem Markt in Usbekistan ist die Marke Honor für ihre ausdauernden Batterien bekannt. Sollten Modelle mit 12.000 und 14.000 mAh auf den globalen Markt kommen, werden sie zweifellos zur besten Wahl für Nutzer in unserem Land, die auf langen Reisen sind oder ständig erreichbar bleiben wollen. Dass die Silizium-Technologie garantiert, dass die Smartphones nicht zu schwer werden, ist einer der wichtigsten Erfolge.

HonorSmartphoneAkkuTechnologieInnovation
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Strahlungsresistent für den Weltraum: BAE Systems testet neuen Endura SoC-ProzessorStrahlungsresistent für den Weltraum: BAE Systems testet neuen Endura SoC-ProzessorHeute, 22:58Samsung Galaxy M47: Ein neues „Monster“ mit 6000 mAh Akku und 6 Jahren UpdatesSamsung Galaxy M47: Ein neues „Monster“ mit 6000 mAh Akku und 6 Jahren UpdatesHeute, 22:22Leiter des Apple Vision Pro Projekts wechselt zum OpenAI-TeamLeiter des Apple Vision Pro Projekts wechselt zum OpenAI-TeamHeute, 21:55Revolution für Weltraumtriebwerke: Neue Legierung hält 2400 Grad standRevolution für Weltraumtriebwerke: Neue Legierung hält 2400 Grad standHeute, 20:58Versteckte Energie im Untergrund: USA planen Atomreaktoren in 1,6 km TiefeVersteckte Energie im Untergrund: USA planen Atomreaktoren in 1,6 km TiefeHeute, 20:27SpaceX baut Starpipe-Gaspipeline: Eine neue Ära in der Starbase-LogistikSpaceX baut Starpipe-Gaspipeline: Eine neue Ära in der Starbase-LogistikHeute, 19:51
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update