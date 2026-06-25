iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems

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iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems

Apple bereitet ernsthafte Änderungen bei Design und technologischen Möglichkeiten für seine zukünftigen Smartphones vor, insbesondere für das Modell iPhone 18 Pro. Jüngsten Informationen zufolge wird der Kamerablock des neuen Geräts deutlich größer und der aus dem Gehäuse ragende Teil wird dicker. Diese Änderung dient nicht nur der Optik, sondern ist mit einem technologischen Update verbunden, das eine neue Ära der mobilen Fotografie einleitet. Dies berichtet Ixbt.com Bericht heißt es.

Wie die Publikation ixbt.com unter Berufung auf Quellen in der Lieferkette berichtet, wird die Dicke der Kamera des iPhone 18 Pro im Vergleich zur aktuellen Generation um fast 2 Millimeter zunehmen. Der Hauptgrund für dieses Wachstum ist die Einführung eines Systems mit variabler Blende (variable aperture) im Hauptmodul. Während aktuelle iPhone-Modelle eine feste Blende von f/1.78 verwenden, ermöglicht das neue System eine mechanische Anpassung der Objektivöffnung je nach Aufnahmebedingungen.

Neue Möglichkeiten in der mobilen Fotografie

Die Technologie der variablen Blende ermöglicht es den Nutzern, mehr Kontrolle über das Bild zu haben. Beispielsweise "schließt" sich die Blende bei zu viel Licht, was die Schärfe des Bildes erhöht. Im Gegenzug öffnet sie sich in dunklen Umgebungen maximal, um sicherzustellen, dass mehr Licht auf den Sensor trifft. Es wird erwartet, dass dies die Qualität von Nachtaufnahmen auf eine neue Stufe hebt.

Darüber hinaus plant Apple, in den neuen Smartphones einen großen 48 Megapixel Sensor mit 1/1.12 Zoll zu verwenden. Die Vergrößerung des Sensors führt ebenfalls dazu, dass das Kameramodul mehr Platz im Gehäuse einnimmt. Experten zufolge werden die Produktionskosten des neuen Kamerasystems etwa 50 Prozent höher sein als bei aktuellen Lösungen, was sich auch auf den Endpreis des Geräts auswirken könnte.

Diese Neuerung in der iPhone 18 Pro Serie wird zu einem Hauptmerkmal, das es nicht nur optisch, sondern auch in Bezug auf professionelle Fotografiefähigkeiten von den Wettbewerbern auf dem Markt abhebt. Berichten zufolge haben Samsung Display und LG Display bereits mit der Massenproduktion von OLED-Displays für Apples Geräte begonnen, die 2026 erscheinen sollen.

Gleichzeitig haben Tech-Insider Informationen über weitere Pläne von Apple geliefert. Insbesondere bestätigte die Quelle Fix Focus Digital, dass Apple die Arbeiten an einem faltbaren iPhone vorerst eingestellt hat, aber aktiv am neuen iPhone SE 4 Modell arbeitet. Das iPhone 18 Pro wird voraussichtlich das wichtigste technologische Flaggschiff des Unternehmens in den kommenden Jahren sein.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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