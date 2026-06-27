Strahlungsresistent für den Weltraum: BAE Systems testet neuen Endura SoC-Prozessor

Eines der größten Hindernisse bei der Erforschung des Weltraums und der Satellitentechnologie ist die starke Strahlung im offenen Weltraum. BAE Systems hat einen wichtigen Schritt zur Lösung dieses Problems gemacht und die Tests des neuen Endura System-on-Chip (SoC) Prozessors für Raumfahrzeuge und Satelliten erfolgreich abgeschlossen. Dieser Chip kann nicht nur natürlicher kosmischer Strahlung, sondern auch extrem hohen Strahlungsstufen standhalten, die bei Langzeitmissionen auftreten können. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Hauptrisiko für Weltraumelektronik besteht darin, dass dauerhafte Strahlung Fehler im Betrieb von Mikrochips verursachen, den Speicher beschädigen und sogar Prozessoren vollständig außer Betrieb setzen kann. Daher werden spezielle strahlungsresistente Systeme für interplanetare Stationen und militärische Raumfahrzeuge entwickelt. Der neue Prozessor von BAE Systems wurde speziell für den stabilen Betrieb unter solchen extremen Bedingungen entwickelt.

Technische Merkmale und Produktion

Der Endura SoC-Prozessor basiert auf der proprietären RH45-Technologie des Unternehmens und wurde in einem 45-Nanometer-Verfahren hergestellt. Laut ixbt.com erfolgte die Produktion im GlobalFoundries-Werk im US-Bundesstaat New York. Die Verwendung der Silicon-on-Insulator (SOI)-Technologie bei der Entwicklung des Chips erhöht dessen Strahlungsresistenz um ein Vielfaches. Dies ermöglicht die Herstellung notwendiger Komponenten für Weltraum- und Verteidigungstechnik vollständig auf US-Territorium.

Der neue Prozessor integriert die folgenden wichtigen Elemente:

Zentraler Rechenkern und Netzwerkschnittstellen;

Secure-Boot-System;

Cache-Speicher der ersten und zweiten Ebene;

Programmierbare FPGA-Logikblöcke.

Gerade das Vorhandensein von FPGA-Blöcken ermöglicht es, den Prozessor an spezifische Missionsaufgaben anzupassen. Dies dient dazu, die Datenverarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen und neue Funktionen einzuführen, ohne den Chip austauschen zu müssen.

Eine neue Ära der Weltraummissionen

Die Hersteller betonen, dass die RH45-Technologie nicht nur für diesen SoC, sondern auch für die Entwicklung anderer Weltraum-Rechensysteme, einschließlich Einplatinencomputer und spezialisierter Elektronik für Satelliten, geeignet ist. BAE Systems ist zuversichtlich, dass diese Entwicklung das Fundament für die Weltraumplattformen der nächsten Generation des Unternehmens bilden wird.

Die neuen Prozessoren werden sowohl in hochverantwortlichen Missionen der "Klasse A" als auch in kostengünstigeren Geräten der "Klasse C" und "D" eingesetzt. Das Unternehmen hat bereits mit der Annahme von Bestellungen für Software-Development-Kits für den neuen Prozessor begonnen. Die Serienproduktion erfolgt im Werk von BAE Systems in Manassas, Virginia. Dieses Werk ist vom US-Verteidigungsministerium als vertrauenswürdiger Hersteller von Mikroelektronik zertifiziert.