Chinesische Wissenschaftler haben ein neues Material vorgestellt, das einen echten Wendepunkt in der Luft- und Raumfahrtindustrie markieren soll. Die von Forschern der Xi'an Jiaotong Universität entwickelte Tantal-Legierung behält ihre Festigkeit selbst bei extremen Temperaturen von bis zu 2400 °C bei. Diese Entdeckung ermöglicht in Zukunft die Entwicklung leistungsstärkerer und widerstandsfähigerer Raketentriebwerke. Laut Ixbt.com berichtet die Nachricht.

Moderne Luft- und Raumfahrttechniken erfordern einen Betrieb bei immer höheren Temperaturen. Heute weit verbreitete Legierungen auf Nickelbasis verlieren ihre Eigenschaften bei Temperaturen über 2000 °C. Daher konzentrierten sich Ingenieure schon lange auf Tantal, ein Metall mit einem Schmelzpunkt von etwa 3000 °C. Das Hauptproblem blieb jedoch, dass gewöhnliche Tantal-Legierungen durch starke Erhitzung erweichten.

Technologischer Vorsprung und Festigkeit

laut ixbt.com wird das neue Material B-ODS (oxiddispersionsgestärkte Tantal-Legierung) genannt. Den Wissenschaftlern gelang es, die Struktur durch die Zugabe von Bor und eine spezielle Verteilung der Partikel zu verbessern. Infolgedessen ist das Material nicht nur hitzebeständig, sondern behält auch die Plastizität bei, die eine einfache Bearbeitung ermöglicht.

Tests zeigten, dass die Festigkeitsgrenze dieser Legierung bei Raumtemperatur 800 MPa überschreitet. Die beeindruckendsten Ergebnisse wurden bei hohen Temperaturen verzeichnet: Bei 2000 °C hält das Material 200 MPa und bei 2400 °C fast 100 MPa stand. Dies ist doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Legierungen wie T-222, die von der NASA vorgeschlagen wurden.

Diese Neuigkeit ist auch für Länder wie Usbekistan, die einen Technologietransfer anstreben, wissenschaftlich interessant. Materialien, die unter extremen Bedingungen arbeiten, werden nicht nur im Weltraum, sondern auch in Spezialbereichen der Energie- und Schwerindustrie eingesetzt. Die neue Legierung zeichnet sich durch ihre Beständigkeit gegen langfristige Belastungen aus, was sie zu einem idealen Kandidaten für reale Betriebsbedingungen macht.

Forscher glauben, dass diese Entwicklung in naher Zukunft zu einem Kernbestandteil von Strahltriebwerken, Raketenteilen und anderen technischen Geräten werden wird, die in extrem heißen Umgebungen arbeiten. Solche Fortschritte in der Materialwissenschaft werden die Möglichkeiten der Menschheit bei der Erforschung des Weltraums zweifellos auf eine neue Stufe heben.