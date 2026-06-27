3 Milliarden Jahre altes Rätsel gelöst: Ältester Krater der Erde identifiziert

Geologen haben das Alter des ältesten Meteoritenkraters der Erde bestimmt und offiziell bestätigt. Es handelt sich um den North Pole Dome in der Region. Die Ergebnisse dieser Studie wurden in der Fachzeitschrift Geology veröffentlicht.

Nach Berechnungen eines Forscherteams unter der Leitung des Wissenschaftlers Christopher Kirkland von der Curtin University schlug ein massiver Meteorit in diesem Gebiet vor etwa 3,02 Milliarden Jahren ein. Sollte dieses Ergebnis vollständig bestätigt werden, geht diese Struktur als der einzige Meteoritenkrater mit präzise bestimmtem Alter in die Geschichte ein.

Wissenschaftler betonen, dass einer der wichtigsten Beweise in diesem Gebiet Strahlkegel (Shatter Cones) sind. Solche Strukturen entstehen in Gesteinen nur unter hohem Druck, der durch massive Himmelskörper verursacht wird, die mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde treffen. Sie wurden in der Pilbara-Region gefunden, einem der seltenen Orte auf der Erde, an denen über 3 Milliarden Jahre altes Gestein erhalten geblieben ist.

Der genaue Zeitpunkt dieses Einschlags war jedoch jahrelang unter Wissenschaftlern umstritten. Da das Alter der Basaltgesteine in der Formation nicht direkt bestimmt werden konnte, unterschieden sich die Schätzungen verschiedener wissenschaftlicher Gruppen um fast drei Milliarden Jahre. existierten.

Um dieses Problem zu klären, führten die Forscher eine eingehende Analyse der Minerale Zirkon, Apatit, Calcit und Muskovit im Gestein durch. Insbesondere Zirkonkristalle lieferten entscheidende Informationen. Sie enthielten sowohl alte Kristalle, die älter als 3,4 Milliarden Jahre sind, als auch jüngere „skelettartige“ Körner, die durch die schnelle Abkühlung während des Meteoriteneinschlags entstanden sind.

Diese am besten erhaltenen Zirkone zeigten ein Alter von etwa 3024 ± 7 Millionen Jahren. Gleichzeitig bestätigte das durch hydrothermale Prozesse entstandene Mineral Apatit ebenfalls ein Alter von fast 3019 Millionen Jahren. Dass zwei unabhängige Mineralanalysen zum gleichen Ergebnis kommen, gilt als stärkster wissenschaftlicher Beweis dafür, dass der Meteorit genau in diesem Zeitraum auf die Erde einschlug.

Als weiteren wichtigen Beweis untersuchten die Wissenschaftler auch Glimmer in Quarzadern. Sein Alter wurde auf 1655 ± 27 Millionen Jahre bestimmt. Dies deutet darauf hin, dass die Strahlkegel viel früher entstanden sind, was einige Vermutungen widerlegt, der Krater sei jünger als 2,7 Milliarden Jahre.

Die Autoren der Studie kommen zu dem Schluss, dass die Miralga-Struktur auch bekannt als North Pole Dome, der einzige zuverlässig bestätigte Meteoritenkrater aus dem Äon Archaikum bleibt. Wissenschaftler glauben, dass zwar in der Vergangenheit viele Meteoriten auf die Erde einschlugen, die meisten ihrer Spuren jedoch über Millionen von Jahren durch tektonische Prozesse und Erosion vollständig verschwunden sind.