Araujo spielte in zwei aufeinanderfolgenden Weltmeisterschaften keine einzige Minute

Einer der teuersten und talentiertesten Verteidiger der Welt zu sein, zwei aufeinanderfolgende Weltmeisterschaften zu erleben und überhaupt nicht auf dem Platz zu stehen... Dieser unglückliche „Rekord“ gehört dem Star von Barcelona und der uruguayischen Nationalmannschaft Ronald Araujo. Die WM 2026 wurde für ihn zu einem echten Rätsel.

Obwohl Araujo bei beiden Mundials im offiziellen Kader Uruguays stand, hat er bis heute keine einzige Spielminute bei Weltmeisterschaften auf seinem Konto.

Zwei verschiedene Weltmeisterschaften, zwei verschiedene Gründe

Ein Blick auf die Geschichte von Araujos Zeit auf der Ersatzbank zeigt, dass die Situation jeweils unterschiedlich war:

Turnier Zustand des Spielers Grund für den Verbleib auf der Bank WM 2022 (Katar) Verletzt Keine rechtzeitige Rückkehr in den Kader WM 2026 (Nordamerika) Völlig gesund Entscheidung des Trainerstabs

Das Pech in Katar 2022 war verständlich — damals kam er mit einer Verletzung ins Nationalmannschaftslager und wurde nicht eingesetzt, um kein Risiko einzugehen.

Die Situation bei der Weltmeisterschaft 2026 überraschte jedoch viele Fans. Der Spieler kam physisch ideal und gesund zum Turnier. Er wurde für alle Spiele nominiert, aber der Cheftrainer Marcelo Bielsa setzte ihn aus irgendeinem Grund kein einziges Mal ein.

Überragende Vereinsform und ein Schatten in der Nationalmannschaft

Die Entscheidung des Trainers wirkt noch seltsamer aufgrund der Leistungen des Spielers in seinem Verein. Araujo ist kein Ersatzspieler, sondern eine echte Säule seines Teams.

Zur Information: In der letzten Saison kam Ronald Araujo für Barcelona in genau 38 Spielen zum Einsatz und schaffte es trotz seiner Position als Innenverteidiger, 4 Tore zu erzielen.

Ein bitteres Ende für Uruguay

Marcelo Bielsas taktisches Wagnis hat sich anscheinend nicht ausgezahlt. Die uruguayische Nationalmannschaft, die Araujo im Turnier nicht einsetzte, schaffte es diesmal nicht in die K.-o.-Runde und musste die Fans enttäuscht bereits in der Gruppenphase verlassen.

War es Bielsas größter Fehler, einen Weltklasse-Verteidiger trotz Gesundheit nicht spielen zu lassen? Diese Frage wird unter uruguayischen Fans sicher noch lange diskutiert werden.