Ivan Perishich spricht vor dem Alles-oder-Nichts-Spiel gegen Ghana

Der letzte Spieltag der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 wird für die kroatische Nationalmannschaft zu einer echten Prüfung. Einer der erfahrensten und führenden Spieler des Teams, Ivan Perishich nahm an einer Pressekonferenz vor dem extrem wichtigen Spiel gegen Ghana teil und sprach über die Situation im Team sowie die Geheimnisse des Gegners.

Wenig Zeit, riesige Verantwortung

Das größte Problem für die Kroaten ist derzeit die körperliche Verfassung. Perishich verbarg nicht, wie das Team in kurzer Zeit die Vorbereitung absolviert hat:

«In diesen Tagen haben wir den Schwerpunkt auf den Regenerationsprozess der Spieler gelegt. Um ehrlich zu sein, hatten wir sehr wenig Zeit für das Training. Jetzt werden wir den Gegner genau analysieren, auf das Feld gehen und alles tun, was in unserer Macht steht. Wir wissen sehr genau, welche Aufgabe vor uns liegt und was von uns erwartet wird. Aber um das Ziel zu erreichen, müssen wir uns deutlich besser einsetzen als in den ersten beiden Spielen».

Der Gegner ist gefährlich, könnte aber die Taktik ändern

Perishich beschrieb die ghanaische Nationalmannschaft als charakterstark. Dass der Gegner sein Ziel jedoch bereits erreicht hat, könnte sich auf das Spiel auswirken:

Disziplinierte Defensive: «Ghana ist eine disziplinierte, sehr gute Mannschaft. In den ersten beiden Begegnungen haben sie ihr Spiel aus einer sehr tiefen Defensive heraus organisiert».

Unerwartete Überraschungen: «Sie haben ihr Ticket für die nächste Runde bereits gelöst. Daher werden sie vielleicht diesmal etwas an ihrem Spielstil ändern? Auf jeden Fall müssen wir auf jede unerwartete Überraschung und jede Situation vorbereitet sein».

Wie ist die Situation in der Gruppe?

Der Kampf um den Viertelfinalplatz in dieser Gruppe hat seinen Höhepunkt erreicht. Für den Weg in die Play-offs könnte Kroatien ausschließlich ein Sieg nötig sein.

Nationalmannschaft Punkte Situation England 4 Sehr hohe Chance Ghana 4 Play-off-Platz gesichert Kroatien 3 Braucht nur einen Sieg Panama 0 Chance vertan

Werden die Kroaten diese Hürde nehmen oder wird Ghana sie aus dem Turnier werfen? Das feurige Duell auf dem Rasen wird es zeigen!