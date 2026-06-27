Semenyo: „Wir müssen gegen Kroatien 90 Minuten lang gemeinsam verteidigen“

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Semenyo: „Wir müssen gegen Kroatien 90 Minuten lang gemeinsam verteidigen“

Antoine Semenyo, Stürmer der ghanaischen Nationalmannschaft, nahm an einer Pressekonferenz vor dem letzten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026 gegen Kroatien teil.

Der Forward betonte, dass der wichtigste Aspekt des aktuellen Spielmodells der Mannschaft die defensive Disziplin und das koordinierte Zusammenwirken während des gesamten Spiels sei.

„Das Wichtigste für das Team ist es, 90 Minuten lang gemeinsam zu verteidigen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Genau diese Aufgabe müssen wir erfüllen“, sagte Semenyo.

Er fügte hinzu, dass auch in seinen früheren Mannschaften großer Wert auf defensive Aufgaben gelegt wurde und er an diesen Stil gewöhnt sei.

„In meinem vorherigen Team haben wir ebenfalls ausreichend verteidigt. Daher ist das nichts Neues für mich“, so der Fußballer.

Semenyo erklärte, dass die ghanaischen Spieler die Situation in der Gruppe genau kennen. Die Mannschaft dürfe jedoch nicht vergessen, dass noch nichts entschieden ist.

„Alle verstehen, was passiert, und sind mit der aktuellen Lage zufrieden. Aber wir dürfen den Dingen nicht vorgreifen“, fügte der Stürmer hinzu.

Zur Information: Vor dem letzten Spieltag haben England und Ghana jeweils 4 Punkte. Kroatien folgt mit 3 Punkten, während Panama bislang keinen Punkt erzielen konnte.

SemenyoGhanaKroatienPanama
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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