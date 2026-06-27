Paul Mid, ein Vizepräsident, der am Vision Pro Gerät – einem der wichtigsten Projekte von Apple – gearbeitet hat, hat das Unternehmen überraschend verlassen. Laut dem Bloomberg-Analysten Mark Gurman wird der erfahrene Ingenieur nun in der Hardware-Abteilung von OpenAI tätig sein. Dieser Wechsel deutet darauf hin, dass der Wettbewerb zwischen zwei großen Technologiegiganten eine neue Stufe erreicht hat. Dies berichtete Techcrunch.com Bericht heißt es.

Paul Mid arbeitete nicht nur am Vision Pro Headset, sondern auch an den KI-basierten Smart Glasses, die Apple im nächsten Jahr einführen möchte. Sein Weggang ist ein erheblicher Verlust für das Unternehmen aus Cupertino, da Mid eine der verantwortlichen Personen für einige der komplexesten technischen Lösungen des Unternehmens war. Nun wird er innerhalb von OpenAI an der Entwicklung einer neuen Generation von AI-Geräten mitwirken.

Personalwechsel und interne Reformen

Experten glauben, dass dieser Rücktritt durch erwartete Änderungen in der Apple-Führung verursacht worden sein könnte. Berichten zufolge wird erwartet, dass der Hardware-Chef des Unternehmens, Jon Ternus, in naher Zukunft den Platz von Tim Cook einnimmt. Die von Ternus durchgeführten strukturellen Änderungen und der Prozess der Team-Umstrukturierung haben bei einigen hochrangigen Führungskräften zu Unzufriedenheit geführt und sie dazu bewogen, sich nach Stellen in anderen Unternehmen umzusehen.

Obwohl die Apple Vision Pro technisch perfekt ist, konnte sie aufgrund ihres extrem hohen Preises und von Unannehmlichkeiten bei der Nutzung nicht den erwarteten Markterfolg erzielen. Das Unternehmen arbeitet derzeit an günstigeren und kompakteren Smart Glasses, um mit Meta zu konkurrieren. Da Paul Mid genau dieses Projekt leitete, könnte sein Weggang die Projektzeitpläne beeinflussen.

OpenAI und Hardware-Ambitionen

OpenAI möchte sich nicht nur auf Software beschränken. Das von Sam Altman geleitete Startup hat bereits in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Apple-Designer Jony Ive mit der Arbeit an einer neuen Art von Gerät begonnen. Laut Sam Altman wird dieses Gadget die menschliche Aufmerksamkeit nicht ständig binden wie das iPhone, sondern ein "ruhigeres und stilleres" Nutzungserlebnis bieten.

Diese Änderungen sind auch für den Technologiemarkt in Usbekistan von Bedeutung. Obwohl Apple-Produkte in unserem Land ein hohes Ansehen genießen, haben sich teure Geräte wie die Vision Pro nicht durchgesetzt. Sollten OpenAI und Paul Mid in Zusammenarbeit erschwinglichere und alltagstaugliche AI-Gadgets entwickeln, wird dies mit Sicherheit großes Interesse bei den lokalen Nutzern wecken.

Bisher haben sowohl Apple als auch OpenAI eine offizielle Stellungnahme zu diesem Personalwechsel abgelehnt. Branchenexperten betonen jedoch, dass Paul Mids Erfahrung für OpenAI beim Eintritt in den Hardware-Markt von entscheidender Bedeutung sein wird.