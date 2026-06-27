Samsung Galaxy M47: Ein neues „Monster“ mit 6000 mAh Akku und 6 Jahren Updates

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Samsung Galaxy M47: Ein neues „Monster“ mit 6000 mAh Akku und 6 Jahren Updates

Der südkoreanische Technologiegigant Samsung bereitet die Einführung des Galaxy M47 vor, das zum nächsten „Hit“ im Mittelklassesegment werden soll. Das vom Unternehmen als „Monster auf neuem Niveau“ beschriebene Gerät wird sich voraussichtlich nicht nur durch seinen hochkapazitiven Akku, sondern auch durch einen langfristigen Software-Support von seinen Konkurrenten abheben. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Informationen der Ressource Equal Leaks zufolge wird das Galaxy M47 Modell mit einem 6,7-Zoll-AMOLED-Display ausgestattet. Der Bildschirm wird eine Full HD+ Auflösung sowie eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz für flüssige Darstellungen besitzen. Dies sorgt für ein hohes Maß an Komfort sowohl beim Gaming als auch beim Betrachten von Multimedia-Inhalten.

Technische Daten und Leistung

Als Herzstück des Smartphones wurde der Snapdragon 6 Gen 3 Prozessor von Qualcomm gewählt. Für den schnellen Betrieb sorgt ein Speicher vom Typ LPDDR5X, während der schnelle UFS 3.1 Standard für die Datenspeicherung zuständig ist. Diese Kombination verspricht eine höhere Effizienz, als man es von Mittelklasse-Smartphones erwartet.

Was die Kamera betrifft, so wird der Hauptblock einen 50 Megapixel Hauptsensor und ein 5 Megapixel Weitwinkelmodul beherbergen. Für Selfie-Liebhaber ist eine 12 Megapixel Frontkamera vorgesehen. Zudem wird berichtet, dass das Gerät eine IP65 (voraussichtlich) Zertifizierung zum Schutz gegen Staub und Wasser besitzt.

Akkukapazität und Support-Zeitraum

Getreu der Tradition der Galaxy M-Serie wird das neue Modell mit einem riesigen 6000 mAh Akku ausgestattet. Diese Kapazität ermöglicht es dem Smartphone, bei durchschnittlicher Nutzung mindestens zwei Tage lang zu arbeiten. Das Gerät unterstützt eine 45 W Schnellladetechnologie, wodurch der große Akku in kurzer Zeit aufgeladen werden kann.

Samsung verspricht, für dieses Modell über 6 Jahre lang Software-Updates bereitzustellen. Dies ist ein seltener Wert für Vertreter der Mittelklasse und garantiert den Nutzern über viele Jahre eine sichere und moderne Benutzeroberfläche.

Laut von Samsung veröffentlichten Teasern wird der Preis des Galaxy M47 unter 30.000 Rupien liegen. Dies bedeutet, dass die Basisversion für etwa 315 US-Dollar verkauft wird. Die offizielle Premiere des Geräts ist für den 29. Juni dieses Jahres geplant. Es steht außer Frage, dass dieses Modell auf dem Markt in Usbekistan aufgrund seiner Langlebigkeit und seines Preis-Leistungs-Verhältnisses auf großes Interesse stoßen wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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