Das kanadische Unternehmen AtkinsRealis hat den offiziellen Lizenzierungsprozess eingeleitet, um seine einzigartige CANDU-Reaktortechnologie auf den US-Markt zu bringen. Die an die US Nuclear Regulatory Commission (NRC) übermittelte Mitteilung ist der erste offizielle Schritt zur Integration dieser Technologie in das amerikanische Energiesystem. Diese Initiative ist von großer Bedeutung für die Sicherstellung der energetischen Unabhängigkeit der USA und die Schaffung der enormen Kapazitäten, die für die AI-Infrastruktur erforderlich sind. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Experten von AtkinsRealis planen, den Enhanced CANDU 6 Reaktor mit einer Leistung von über 700 MW auf dem amerikanischen Markt einzuführen. Nach Ansicht der Entwickler könnte diese Technologie eine der effizientesten Lösungen sein, um den steigenden Strombedarf von Rechenzentren (Data Centers), AI-Systemen und High-Tech-Produktionsbetrieben zu decken.

Technologischer Vorteil: Natürliches Uran und kontinuierlicher Betrieb

Der Hauptunterschied und Vorteil der CANDU-Technologie besteht darin, dass sie natürliches Uran anstelle von angereichertem Uran als Brennstoff verwendet. Laut ixbt.com ist dies für die USA strategisch wichtig, da die nukleare Brennstofflieferkette des Landes derzeit in hohem Maße von ausländischen Lieferanten abhängig ist. Die Verwendung von natürlichem Uran reduziert diese Abhängigkeit erheblich.

Ein weiterer wichtiger technischer Erfolg ist die Möglichkeit der Brennstoffnachfüllung, ohne den Reaktor abzuschalten. Während die meisten herkömmlichen Reaktoren für den Brennstoffwechsel für eine gewisse Zeit abgeschaltet werden müssen, ermöglicht die CANDU-Technologie, den Kapazitätsfaktor der installierten Leistung maximal zu halten. Dies ist besonders vorteilhaft für große Technologiecluster, die auf einen stabilen Energiestrom angewiesen sind.

Internationale Erfahrung und Barrieren auf dem US-Markt

Vertreter von AtkinsRealis betonen, dass diese Technologie bereits weltweit erprobt wurde. Derzeit sind insgesamt 34 Energieblöcke vom Typ CANDU in Ländern wie Kanada , Südkorea, China und Argentinien erfolgreich in Betrieb. Es wird jedoch erwartet, dass der Markteintritt in den USA nicht einfach sein wird, da das amerikanische Lizenzierungssystem primär auf Leichtwasserreaktoren (LWR) ausgelegt ist.

Gemäß der neuen Strategie der kanadischen Regierung ist geplant, die CANDU-Technologie bis 2040 in mindestens vier neue ausländische Märkte zu exportieren. Die Zusammenarbeit mit den USA könnte das größte und prestigeträchtigste Projekt in diesem Bereich sein. Bisher handelt es sich lediglich um erste Vereinbarungen; die endgültigen Genehmigungen für Bau und Betrieb wurden von der NRC noch nicht erteilt.

Es ist natürlich, dass solche Alternativtechnologien auch für Länder wie Usbekistan, die eine Entwicklung der Kernenergie anstreben, von Interesse sind. Die Möglichkeit, nicht angereichertes Uran zu verwenden, gilt als vielversprechender Weg, um den Brennstoffkreislauf zu vereinfachen und weniger internationale Beschränkungen zu unterliegen.