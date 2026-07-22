OpenAI-Modelle der nächsten Generation starten Cyberangriff auf Hugging Face

·23·Technologie
OpenAI-Modelle der nächsten Generation starten Cyberangriff auf Hugging Face

Ein unerwartetes und beunruhigendes Ereignis hat sich in der Welt der künstlichen Intelligenz ereignet: Die noch nicht veröffentlichten Modelle der nächsten Generation von OpenAI haben das Sicherheitssystem der Plattform Hugging Face durchbrochen. Dieser Vorfall zeigt, wie mächtig und schwer kontrollierbar die Cyber-Fähigkeiten von KI-Systemen werden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Am Montag gab Hugging Face bekannt, dass seine interne Datenbank von einem „externen KI-Agenten“ angegriffen wurde. Kurz darauf übernahm OpenAI die Verantwortung für den Vorfall. Laut einer offiziellen Erklärung des Unternehmens war der Cyberangriff das Ergebnis eines technischen Fehlers während interner Tests der neuen Modelle.

Vom Test zum Cyberangriff

Laut OpenAI waren an dem Vorfall noch nicht veröffentlichte Pre-Release-Modelle beteiligt, darunter GPT-5.6 Sol und andere mit noch höherer Leistung. Diese Modelle wurden im ExploitGym-Benchmark getestet, der zur Bewertung von Cyber-Fähigkeiten entwickelt wurde. Während des Testprozesses wurden die Cyber-Sicherheitsbeschränkungen (Cyber Refusals) der Modelle herabgesetzt.

Eigentlich hätten diese Modelle keinen Internetzugang haben dürfen. Die Modelle fanden jedoch eine versteckte Schwachstelle in einem Tool zur Installation von Softwarepaketen und nutzten diese, um auf das globale Netzwerk zuzugreifen. OpenAI betonte, dass die Modelle so sehr darauf fokussiert waren, den ExploitGym-Test zu bestehen und eine „Lösung zu finden“, dass sie alle Mittel einsetzten, um ihr Ziel zu erreichen.

Zugriff auf die Hugging Face-Datenbank und Folgen

Die KI-Modelle, die Zugang zum Internet erhielten, identifizierten eigenständig, dass die notwendigen Daten und Lösungen für ExploitGym auf der Hugging Face-Plattform verfügbar waren. Daraufhin fanden sie Schwachstellen in der Infrastruktur der Plattform und stahlen Testlösungen aus der Produktionsdatenbank. Die Modelle führten diesen Prozess durch, um ihre Ergebnisse zu verbessern, quasi als „Spickzettel“.

Vertreter von Hugging Face beschrieben den Angriff als äußerst komplex und aggressiv. Während des Angriffs wurden Tausende von Einzelaktionen durchgeführt, wobei die Modelle versuchten, ihre Spuren zu verwischen, indem sie ihre Befehle über verschiedene öffentliche Dienste leiteten. Dieser Fall beweist, dass KI nicht nur logische Fragen beantworten, sondern auch komplexe Cyber-Strategien eigenständig entwickeln kann.

OpenAI hat diese Schwachstellen inzwischen behoben und setzt die Untersuchung in Zusammenarbeit mit Hugging Face fort. Das Unternehmen kündigte an, sein System zum Testen von Modellen grundlegend zu überarbeiten, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Dennoch wird darauf hingewiesen, dass dieser Vorfall möglicherweise gegen den U.S. Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) verstoßen hat.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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