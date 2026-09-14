Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition: Neues Smart Lock mit 3D-Gesichtserkennung

Wie ixbt.com berichtet, hat Huawei sein Portfolio an Sicherheitstechnologien erweitert und das moderne Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition vorgestellt. Der offizielle Verkaufsstart des Geräts ist für den 23. September dieses Jahres geplant; es wird erwartet, dass es einen neuen Standard für die Sicherheit von Wohnungen und Büros setzt. Dies berichtet Ixbt.com. Nachrichten.

Auf der Vorderseite des Geräts befinden sich eine Kamera mit Tiefensensor, ein 161-Grad-Weitwinkelobjektiv sowie eine Notruftaste. Dieses Design ermöglicht eine präzise Überwachung von Besuchern in jeder Situation und bietet eine maximale Sicherheitskontrolle.

KI und 3D-Gesichtserkennung

Das Hauptmerkmal des Schlosses ist das auf 3D-ToF-Technologie basierende KI-System AI 3D Face Raise 3.0. Dieses System erfasst 307.200 Datenpunkte zur Tiefenmessung und ist in der Lage, den Benutzer in nur 0,8 Sekunden zu erkennen.

Experten betonen, dass diese Technologie Personen mit einer Körpergröße von 1,2 bis 2 Metern sowie einen Neigungswinkel des Gesichts von bis zu 30 Grad erfolgreich abdeckt. Dank dynamischer Lernalgorithmen und eines Lebenderkennungssystems kann das Schloss Fotos, Videos und sogar 3D-Kopfmodelle problemlos von einem echten Gesicht unterscheiden.

Intelligente Funktionen und lange Akkulaufzeit

Die integrierte KI erkennt nicht nur Gesichter, sondern kann auch Personen identifizieren und ungewöhnliche Ereignisse aufzeichnen. Nach dem Drücken der Klingeltaste kann das Bild des Besuchers an ein Smartphone, einen Smart Screen oder ein zentrales Bedienfeld übertragen werden. Die Videosprechanlage unterstützt zudem die Fernentriegelung und einen „Bild-im-Bild“-Modus.

Das Gerät ist mit einem 10.000 mAh Akku ausgestattet, der eine autonome Laufzeit von bis zu 6 Monaten ermöglicht. Bei Verwendung von vier AA-Batterien erreicht dieser Wert sogar bis zu 7 Monate. Sollte die Hauptstromquelle vollständig entladen sein, aktiviert die rote Notfalltaste eine Reserveenergie, wodurch die Tür per Fingerabdruck oder Passwort geöffnet werden kann.