Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition: Neues Smart Lock mit 3D-Gesichtserkennung

·8·Technologie
Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition: Neues Smart Lock mit 3D-Gesichtserkennung

Wie ixbt.com berichtet, hat Huawei sein Portfolio an Sicherheitstechnologien erweitert und das moderne Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition vorgestellt. Der offizielle Verkaufsstart des Geräts ist für den 23. September dieses Jahres geplant; es wird erwartet, dass es einen neuen Standard für die Sicherheit von Wohnungen und Büros setzt. Dies berichtet Ixbt.com. Nachrichten.

Auf der Vorderseite des Geräts befinden sich eine Kamera mit Tiefensensor, ein 161-Grad-Weitwinkelobjektiv sowie eine Notruftaste. Dieses Design ermöglicht eine präzise Überwachung von Besuchern in jeder Situation und bietet eine maximale Sicherheitskontrolle.

KI und 3D-Gesichtserkennung

Das Hauptmerkmal des Schlosses ist das auf 3D-ToF-Technologie basierende KI-System AI 3D Face Raise 3.0. Dieses System erfasst 307.200 Datenpunkte zur Tiefenmessung und ist in der Lage, den Benutzer in nur 0,8 Sekunden zu erkennen.

Experten betonen, dass diese Technologie Personen mit einer Körpergröße von 1,2 bis 2 Metern sowie einen Neigungswinkel des Gesichts von bis zu 30 Grad erfolgreich abdeckt. Dank dynamischer Lernalgorithmen und eines Lebenderkennungssystems kann das Schloss Fotos, Videos und sogar 3D-Kopfmodelle problemlos von einem echten Gesicht unterscheiden.

Intelligente Funktionen und lange Akkulaufzeit

Die integrierte KI erkennt nicht nur Gesichter, sondern kann auch Personen identifizieren und ungewöhnliche Ereignisse aufzeichnen. Nach dem Drücken der Klingeltaste kann das Bild des Besuchers an ein Smartphone, einen Smart Screen oder ein zentrales Bedienfeld übertragen werden. Die Videosprechanlage unterstützt zudem die Fernentriegelung und einen „Bild-im-Bild“-Modus.

Das Gerät ist mit einem 10.000 mAh Akku ausgestattet, der eine autonome Laufzeit von bis zu 6 Monaten ermöglicht. Bei Verwendung von vier AA-Batterien erreicht dieser Wert sogar bis zu 7 Monate. Sollte die Hauptstromquelle vollständig entladen sein, aktiviert die rote Notfalltaste eine Reserveenergie, wodurch die Tür per Fingerabdruck oder Passwort geöffnet werden kann.

HuaweiSmart LockSmart HomeTechnologieSicherheit
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Neues Sicherheitsupdate für Samsung Galaxy A57 veröffentlichtNeues Sicherheitsupdate für Samsung Galaxy A57 veröffentlichtHeute, 16:56iQOO 16 Smartphone erhält das erste Samsung M16 Display mit 10.000 Nits HelligkeitiQOO 16 Smartphone erhält das erste Samsung M16 Display mit 10.000 Nits HelligkeitHeute, 15:53Xiaomi stellt neue Waschmaschine mit drei Trommeln vorXiaomi stellt neue Waschmaschine mit drei Trommeln vorHeute, 15:28Risiko einer Krise: Die KI-Blase in den USA platzt — Trumps Angst vor ChinaRisiko einer Krise: Die KI-Blase in den USA platzt — Trumps Angst vor ChinaHeute, 15:27Huawei Pura X View Smartphone erzielt Rekordverkäufe auf dem chinesischen MarktHuawei Pura X View Smartphone erzielt Rekordverkäufe auf dem chinesischen MarktHeute, 14:24Ehemaliger KI-Labor-Forscher warnt vor einer KatastropheEhemaliger KI-Labor-Forscher warnt vor einer KatastropheHeute, 14:00
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt