iQOO 16 Smartphone erhält das erste Samsung M16 Display mit 10.000 Nits Helligkeit

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iQOO 16 Smartphone erhält das erste Samsung M16 Display mit 10.000 Nits Helligkeit

Samsung Display und iQOO haben auf einer gemeinsamen Präsentation ein fortschrittliches Display vorgestellt, das eine neue Ära auf dem Markt für Mobilgeräte einläutet. Dieses innovative OLED-Panel gilt als echter Durchbruch in der Technologiewelt, da es völlig neue Standards für Smartphone-Bildschirme setzt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com zeichnet sich das neue Samsung M16-Panel durch seine beeindruckenden technischen Daten aus, darunter eine rekordverdächtige Spitzenhelligkeit von 10.000 Nits. Dieser Wert sorgt dafür, dass Bildschirminhalte selbst bei hellstem Sonnenlicht problemlos ablesbar sind.

Fortschrittliche technologische Funktionen

Es wird betont, dass das vorgestellte Panel der neuen Generation nicht nur hohe Helligkeit, sondern auch eine hohe Auflösung und Bildglätte vereint. Das Display kombiniert erfolgreich eine 2K (WQHD)-Auflösung mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz.

Diese technologische Kombination ist besonders für Liebhaber von Mobile Games und Multimedia-Inhalten von großer Bedeutung. Die hohe Frequenz und Auflösung garantieren Bildschärfe und flüssige Bewegungen in dynamischen Szenen.

Erster Besitzer und Marktaussichten

Samsung Display hat offiziell bestätigt, dass das Flaggschiff-Smartphone iQOO 16 das weltweit erste Android-Gerät sein wird, das mit diesem fortschrittlichen M16-Panel ausgestattet ist. Dies unterstreicht die Strategie der Marke, ihren Nutzern als eine der ersten die neuesten Technologien anzubieten.

Gleichzeitig wurden Insider-Informationen veröffentlicht. Laut dem bekannten Insider Ice Universe plant Google nicht, das Samsung M16 OLED-Panel in seinen kommenden Flaggschiff-Modellen zu verwenden.

Die Ankündigung dieser Neuigkeit zeigt, dass sich der Markt für Mobilgerätedisplays rasant entwickelt und OLED-Technologien ihr Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft haben. Das iQOO 16-Modell dürfte in naher Zukunft im Mittelpunkt der Mobilfunkbranche stehen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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