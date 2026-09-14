Xiaomi stellt neue Waschmaschine mit drei Trommeln vor

Xiaomi hat ein weiteres bemerkenswertes Gerät auf dem Markt für Haushaltsgeräte eingeführt und nimmt Vorbestellungen für eine neue Wasch-Trocken-Kombination der Mijia-Serie entgegen. Laut ixbt.com ist das innovative Gerät mit einer Gesamtkapazität von 14 kg für 5000 Yuan erhältlich und zeichnet sich durch sein einzigartiges Drei-Trommel-Design aus. Dies berichtet Nachrichten quelle.

Das Hauptmerkmal des neuen Geräts ist, dass es eine große und zwei zusätzliche kleine Trommeln umfasst. Das Hauptfach ist für 11 kg Wäsche ausgelegt, während die beiden zusätzlichen Trommeln mit jeweils 1,5 kg Fassungsvermögen speziell für das separate und bequeme Waschen von Kinderkleidung und Unterwäsche konzipiert sind.

Kompakte Abmessungen und innovative Wasserversorgung

Obwohl das Gerät aus drei unabhängigen Sektionen besteht, sind seine Gesamtabmessungen fast identisch mit denen herkömmlicher 10-kg-Mijia-Waschmaschinen. Dies ermöglicht eine problemlose Integration in Standardmöbel und Schränke in Küche, Balkon oder Bad.

Das Modell ist zudem mit drei separaten Wasserzulaufsystemen ausgestattet, wodurch Benutzer verschiedene Waschzyklen gleichzeitig starten können. Für die kleinen Trommeln wird ein hoher Waschkoeffizient von 1,95 angegeben, und die kontinuierliche Zufuhr von sauberem Wasser während des Spülvorgangs minimiert Waschmittelrückstände.

Künstliche Intelligenz und hohe Sicherheit

Besonderes Augenmerk wurde auch auf die hygienischen Eigenschaften des Geräts gelegt. Den bereitgestellten Informationen zufolge garantiert das System die Beseitigung von bis zu 99,99 % gefährlicher Bakterien wie Staphylococcus aureus und E. coli sowie verschiedener Viren.

Technologisch unterstützt das Gerät die Steuerung über natürliche Sprachbefehle. Es reicht aus, wenn der Benutzer den Stoff, die Farbe oder die Art des Flecks mündlich beschreibt; die Algorithmen von Xiaomi und das MiMo-Modell erstellen persönliche Empfehlungen und wählen automatisch die entsprechenden Parameter aus.

Das Gerät ist mit einer robusten Ganzmetallrahmenkonstruktion und einem verstärkten Dämpfungssystem ausgestattet, das die Stabilität auch bei gleichzeitigem Betrieb aller drei Trommeln aufrechterhält. Die Steuerung erfolgt über die Mi Home App, die Sprachassistenten Miclaw und Xiao Ai sowie durch die Integration in das Xiaomi AIoT-Ökosystem.