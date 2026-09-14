Ousmane Dembélé spricht erstmals über den Ballon d’Or — Wie wurde er zum Besten?

Eine der größten Intrigen im europäischen Fußball ist die hitzige Debatte um den prestigeträchtigen Ballon d’Or, die Auszeichnung für den weltweit besten Spieler. Ousmane Dembélé, Star von Paris Saint-Germain und der französischen Nationalmannschaft, gab auf die Frage nach seinen Chancen auf diesen persönlichen Höchstpreis im Jahr 2026 eine überraschend aufrichtige und philosophische Antwort. In einer offiziellen Übertragung der Ligue 1 erklärte der Stürmer, dass er sich nie als „auserwähltes Talent“ betrachtet habe, sondern seinen heutigen Erfolg ausschließlich durch unermüdliche und harte Arbeit hinter den Kulissen erreicht habe.

Nach einer fantastischen Saison bei den Parisern, in der er die Experten von sich überzeugte, betonte der Star, dass er dieses Jahr ohne Druck und ganz gelassen auf neue Siege hinarbeite. Doch wie wurde Dembélé, der einst wegen Verletzungen und Disziplinproblemen in der Kritik stand, zu einem der gefährlichsten Stürmer der Welt? Kann ihm der Erfolg bei PSG den Ballon d’Or einbringen, und welches Geheimnis verbirgt sich hinter seiner unerwarteten Bescheidenheit?

„Der Junge aus der letzten Reihe und das nicht vorherbestimmte Schicksal“: Dembélés Bekenntnis

Der französische Flügelstürmer legte seine Lebens- und Fußballphilosophie offen dar:

Ein Beispiel für bescheidene Arbeit: „Ich war schon immer so. Wissen Sie, ich saß in der letzten Reihe der Klasse und habe hart gearbeitet. Während meiner gesamten Karriere habe ich nie viel geredet, ich habe einfach nur sehr hart gearbeitet“, erinnerte sich Dembélé an seine Kindheit und seinen Werdegang.

„Ich gehörte nicht zu den Auserwählten“: Der Stürmer verzichtete auf übermäßigen Pomp und betonte, dass alle seine Erfolge kein angeborenes Glück, sondern das Ergebnis unaufhörlichen Trainings seien: „Wie ich schon sagte, ich gehörte nie zu den Auserwählten, ich habe nur hart gearbeitet.“

Ergebnisse statt großer Worte: Der Spieler erklärte, dass er es vorziehe, auf dem Platz mit dem Ball zu sprechen, anstatt der Presse viele Interviews zu geben.

Die fantastische Saison bei PSG und die Anerkennung der Arbeit

Die Zeit beim Pariser Club hat Dembélés Potenzial voll entfaltet:

Ein großartiges Jahr liegt hinter ihm: „Meine Arbeit wurde belohnt, weil ich mit PSG eine fantastische Saison gespielt habe“, sagte der Spieler über seine Team- und Einzelerfolge.

Führungsrolle im Verein: Kylian Mbappé Nach dessen Abgang wurde Ousmane zum Hauptantrieb und Vorlagengeber der Pariser Offensive.

Konstanz im Spiel: Der Star, der früher regelmäßig mit Verletzungen zu kämpfen hatte, hielt in der letzten Saison eine hohe körperliche Form und wurde zu einem echten Anführer auf dem Platz.

Ballon d’Or 2026 und „Gelassenheit ohne Druck“

Dembélé sieht den Kampf um individuelle Auszeichnungen gelassen:

Kein übermäßiger Druck: „Dieses Jahr werden wir sehen, wie alles läuft. Ohne Druck, ganz gelassen“, antwortete der Stürmer auf die neugierigen Fragen von Fans und Journalisten.

Unter den Top-Anwärtern Europas: Aufgrund seiner konstanten Leistungen in den letzten Jahren sehen Experten ihn als ernsthaften Kandidaten für die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung des Kontinents.

Priorität für Mannschaftserfolge: Dass für den Stürmer Siege in der Champions League und der nationalen Meisterschaft über jeder persönlichen Trophäe stehen, ist an seiner entspannten Haltung zu erkennen.

Ousmane Dembélés Haltung, die frei von Skandalen ist und auf harter Arbeit basiert, macht ihn auf den großen Fußballbühnen 2026 zu einem noch gefährlicheren und zielstrebigeren Star.

Glauben Sie, dass Ousmane Dembélé den Ballon d’Or 2026 verdient hat, oder haben andere Kandidaten bessere Chancen? Was denken Sie über den mühsamen Weg des französischen Flügelstürmers vom bescheidenen Jungen aus der letzten Reihe zum Weltstar? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese spannende Analyse aus der Fußballwelt mit allen Sportfans und PSG-Anhängern!