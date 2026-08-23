Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)

Ein Familienstreit über die Ratenzahlung eines iPhone im indischen Bundesstaat Maharashtra hat zu einer schrecklichen Tragödie geführt. Im Dorf Tisgaon im Distrikt Chhatrapati Sambhajinagar stürzten der 18-jährige Kunal Chandgude und seine Eltern von einer Klippe und kamen dabei ums Leben. Dies berichteten NDTV und andere lokale Medien.

Nach Angaben der Polizei vom 22. August hatte Kunal ein iPhone auf Raten gekauft und seine Familie um Geld für die nächste Rate gebeten. Es kam zu einem heftigen Streit mit seinem Vater über die Finanzierung. Daraufhin verließ der junge Mann das Haus, begab sich zu einem Hügel in der Gegend von Tisgaon und stellte sich an den Rand einer Klippe.

Kunal's Eltern, Anwohner, die Polizei und die Feuerwehr trafen am Unfallort ein. Sie versuchten fast drei Stunden lang, den jungen Mann davon zu überzeugen, die gefährliche Stelle zu verlassen. Auch der ehemalige Dorfvorsteher Sanjay Jadhav versuchte, ihn umzustimmen, und einige Leute versprachen ihm sogar, ein neues iPhone für ihn zu kaufen.

Zeugen berichteten, dass Kunal sich trotz aller Bitten weigerte, den Klippenrand zu verlassen. Einige Momente des Vorfalls wurden von Schaulustigen gefilmt.

Gegen 13:00 Uhr näherte sich Kunals Vater, Murlidhar Chandgude, seinem Sohn und versuchte, ihn zurückzuziehen. Beide verloren jedoch das Gleichgewicht und stürzten in die Schlucht. Als seine Mutter Sangita sah, wie ihr Sohn und ihr Ehemann fielen, stürzte auch sie kurz darauf in die Tiefe. Das Leben der drei konnte nicht gerettet werden.

Die Polizei barg die Leichen der Verstorbenen und übergab sie der gerichtsmedizinischen Untersuchung. Ein Verfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen dauern an.

Offiziellen Berichten zufolge ist der Familienstreit um die iPhone-Zahlung der direkte Auslöser der Tragödie. Die Polizei hat jedoch noch keine Details zu anderen möglichen Ursachen des Vorfalls bekannt gegeben.