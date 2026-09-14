Umstrittenes Tor im Manchester-Derby: Michael Owen fassungslos über VAR-Fehler

Eine umstrittene Entscheidung während des Manchester-Derbys, einer der intensivsten Rivalitäten in der englischen Premier League, hat bei der Fußballgemeinschaft und Experten für scharfe Kritik gesorgt. Das von Manchester City-Stürmer Erling Haaland erzielte Tor und der VAR-Fehler im Spiel versetzten nicht nur die Fans, sondern auch bekannte ehemalige Spieler in Fassungslosigkeit. Diese Situation während des Spiels hat die Mechanismen des Video-Assistenten-Systems und Schiedsrichterfehler im englischen Fußball erneut in den Mittelpunkt hitziger Diskussionen gerückt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Umstrittene Situation und ursprüngliche Entscheidung

Als die Stundenmarke im Duell im Old Trafford überschritten war, ereignete sich eine Schlüsselszene, die den Ausgang des Spiels beeinflusste. Der niederländische Torjäger Erling Haaland beförderte den Ball aus spitzem Winkel ins Netz des Gegners. Zunächst hatte der Linienrichter das Spiel unterbrochen und auf Abseits entschieden, was bei den Heimfans für Jubel sorgte. Die VAR-Offiziellen überprüften die Situation jedoch genau und entschieden, dass das Tor zählen sollte.

Wiederholungen zeigten, dass der flinke Stürmer aufgrund des Abstands zum Manchester United-Verteidiger Patrick Dorgu nicht im Abseits stand und eine flache Flanke von der linken Seite erfolgreich verwertete. Obwohl festgestellt wurde, dass die Position des Norwegers regelkonform war, wurde ein anderer Akteur in der Situation zum Zentrum der Kontroverse.

Die Enzo Fernandez-Szene und Expertenreaktionen

Laut Goal.com richteten sich die Hauptbeschwerden auf dem Platz gegen die Aktionen des argentinischen Mittelfeldspielers Enzo Fernandez. Der Weltmeister befand sich in einer Abseitsposition und versuchte, den Ball mit dem Kopf zu spielen, während dieser an ihm vorbeizog. Sein Landsmann Lisandro Martinez war gezwungen, gegen den Gegner zu kämpfen. Die Schiedsrichter berücksichtigten jedoch alle Umstände und werteten das Tor als regulär.

Der ehemalige englische Nationalstürmer Michael Owen verbarg in einem Interview mit GOAL sein Entsetzen über die Entscheidung nicht. Er glaubt, dass die Schiedsrichter den Fokus verloren haben könnten, weil sie zunächst damit beschäftigt waren, Linien zu ziehen, um Haalands Position zu überprüfen. Obwohl Owen zugibt, dass solche Situationen von außen betrachtet viel komplexer sind, betonte er, dass diese Entscheidung absolut unverständlich sei.

Michael Owens scharfe Kritik

Michael Owen, der als Botschafter für Casino.org tätig ist, schloss sich der Meinung der Manchester United-Legende Gary Neville an, der für Sky Sports kommentierte. Neville hatte ebenfalls erklärt, dass nach einem solch groben Fehler in einem so wichtigen Spiel eine offizielle Entschuldigung fällig sei. Laut Owen war die Situation sehr offensichtlich.

„Was könnte offensichtlicher sein als ein Flugkopfball aus einer Abseitsposition heraus?!“, äußerte der Experte seinen Unmut und erklärte offen, dass Fernandez zum Ball hechtete, was einen Abseitsverstoß darstellt. Er fügte hinzu, dass es für ihn unverständlich sei, warum die Schiedsrichter dies nicht bemerkt hätten. Dieser Vorfall hat die Frage der Schiedsrichterleistung und der Integrität des VAR-Systems in der Premier League erneut aktuell gemacht.