Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt

Ein kleiner Asteroid mit einem Durchmesser von etwa einem Meter ist in die Erdatmosphäre eingetreten. Berichten von RBK zufolge wurde das Ereignis über dem Indischen Ozean in den Gewässern nahe der indonesischen Insel Bali registriert. Dies meldet Ixbt.com berichtet .

Basierend auf vorläufigen Berechnungen von Alexander Ivanov, Leiter des Zentrums für Astronomie und Kosmonautik der Krasnodar-Abteilung der Russischen Geographischen Gesellschaft, sollte der Eintritt des Himmelskörpers in die Erdatmosphäre gegen 21:08 Uhr Taschkenter Zeit erfolgen. Den Berechnungen zufolge lag das Absturzgebiet in einem Gewässer etwa 600 Kilometer südlich von Bali.

Warum kleine Himmelskörper nicht gefährlich sind

Der Experte betonte, dass Asteroiden dieser Größe beim Durchqueren dichter atmosphärischer Schichten in der Regel fast vollständig zerfallen. Aufgrund von atmosphärischem Druck und Reibung verglühen sie, und nur kleine Fragmente meteoritischen Materials könnten die Erdoberfläche erreichen.

Der Wissenschaftler wies ausdrücklich darauf hin, dass solche Ereignisse keine Gefahr für die Bevölkerung darstellen. Der Hauptgrund hierfür ist nicht nur die geringe Größe des Objekts, sondern auch die Tatsache, dass das Absturzgebiet weit entfernt von dicht besiedelten Landgebieten liegt.

Weltraumsicherheit und die Bedeutung der Größe

Experten sind der Ansicht, dass ein Himmelskörper einen Durchmesser von mindestens 5-10 Metern oder mehr haben müsste, um schwerwiegende Folgen zu verursachen. Dennoch wird die endgültige Auswirkung nicht allein durch die Größe bestimmt.

Die Wahrscheinlichkeit katastrophaler Folgen hängt auch direkt von der chemischen Zusammensetzung des Objekts sowie von seiner Geschwindigkeit und seinem Eintrittswinkel in die Atmosphäre ab. Kleinere Objekte zerfallen meist leicht, bevor sie die Erdoberfläche erreichen.

Es sei daran erinnert, dass ein ähnliches Ereignis bereits zuvor beobachtet wurde. Insbesondere wurde im Oktober 2025 ein großer Meteor über der Javasee in Indonesien registriert, dessen Flug von einem hellen Blitz und einem lauten Knall begleitet wurde, der jedoch ebenfalls keine Gefahr für die lokale Bevölkerung darstellte.